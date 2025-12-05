Η Φιορεντίνα και το βάρος της ιστορίας!

Ο Λευτέρης Ντανοβασίλης γράφει για τη Φιορεντίνα κάνει τη χειρότερη σεζόν στην ιστορία της και κινδυνεύει να λυγίσει υπό το βάρος της ιστορίας της στη χρονιά που κλείσει 100 χρόνια ζωής…

Στη Φλωρεντία ένα νέο είδος τέχνης έχει κατακλύσει τους δρόμους και τις γειτονιές φέτος: τα πανό διαμαρτυρίας των οπαδών της Φιορεντίνα για την κρίση που βιώνει ο σύλλογος. Είναι μία δημιουργική και απελπισμένη κραυγή για τα διαδοχικά λάθη των τελευταίων μηνών. Απαίτησαν την παραίτηση του τεχνικού διευθυντή Πραντέ και την πέτυχαν. Έκαναν το ίδιο για τον τεχνικό Πιόλι, που πλέον αποτελεί παρελθόν. Δεν έχουν σταματήσει εκεί, ζητώντας μεγάλες αλλαγές στον ίδιο τον σύλλογο. Η υπομονή τους έχει εξαντληθεί.

«Ομάδα, προπονητής, σύλλογος: είστε η ντροπή της πόλης». Ένα μήνυμα σε ένα από τα πανό, που μπορεί να αποτυπώσει το πόσο έντονη είναι η κατάσταση στους «βιόλα», που το 2026 θα συμπληρώσουν 100 χρόνια ζωής και αντί να ετοιμάζονται για φιέστα, φοβούνται όσο περισσότερο για την κατάρρευση. Η κρίση είναι τόσο βαθιά, που κανένας δεν μπορεί να εξηγήσει πώς έχουμε φτάσει μέχρι εδώ.

Τα λάθη ενός καλοκαιριού έχουν πάντα κόστος, όμως σπάνια αυτό μπορεί να αποδειχθεί τόσο βαρύ: σε 99 χρόνια ιστορίας, η Φιορεντίνα δεν χρειάστηκε ποτέ ξανά να περιμένει τόσο για την πρώτη της νίκη στη Serie A ούτε είχε μαζέψει μόλις 6 βαθμούς ύστερα από 13 αγωνιστικές. Η πτώση είναι εντυπωσιακή και η ομάδα μοιάζει αγνώριστη. Πριν ένα χρόνο οι «βιόλα» ήταν στη 2η θέση σε αυτό το σημείο της σεζόν, 1 βαθμό πίσω από την πρωτοπόρο Νάπολι, ενώ είχαν 22 ολόκληρους βαθμούς περισσότερους από σήμερα.

Λίγο πριν το τέλος της προηγούμενης σεζόν η διοίκηση ενεργοποίησε την οψιόν ανανέωσης στο συμβόλαιο του Παλαντίνο, όμως δεν πέρασε πολύς καιρός πριν ο τελευταίος υποβάλει την παραίτησή του. Ο τεχνικός διευθυντής Πραντέ ήθελε να αποχωρήσει το καλοκαίρι, ωστόσο ο ιδιοκτήτης Κομίσο, που λείπει στις ΗΠΑ λόγω προβλήματος υγείας, τον έπεισε να μείνει.

Αυτή η απόφαση οδήγησε στην αλλαγή στον πάγκο, καθώς ο Πραντέ είχε επικρίνει ανοιχτά τον πρώην προπονητή σε κάποιες περιπτώσεις. «Βλέπω το ποδόσφαιρο ως ένα παζλ. Όλα τα κομμάτια πρέπει να ταιριάζουν απόλυτα, για να δουλέψουν τα πάντα αρμονικά», έλεγε ο Παλαντίνο σε συνέντευξή του στην Gazzetta dello Sport. «Είμαι περήφανος για τη δουλειά μου στη Φιορεντίνα, αλλά οι συνθήκες δεν ήταν αυτές που θα έπρεπε για να συνεχίσω. Οι ιδέες και το όραμά μας ήταν πολύ μακριά». Αποχώρησε χωρίς να έχει πρόταση από κάποια άλλη ομάδα, μία λεπτομέρεια που λέει πολλά από μόνη της.

Το έκανε με «βαριά καρδιά», ενώ δάκρυσε όταν κατακλείστηκε από μηνύματα των παικτών του στο WhatsApp και στο FaceTime. Ο Στέφανο Πιόλι, που τον αντικατέστησε επιστρέφοντας στη Φιορεντίνα, δεν κατάφερε ποτέ να δημιουργήσει τόσο δυνατή σύνδεση. Κανένας δεν μπορεί, πάντως, να κατηγορήσει τη διάθεσή του να προσφέρει, καθώς άφησε ένα συμβόλαιο 12 εκατ. ευρώ στη Σαουδική Αραβία, για να υπογράψει μέχρι το 2028 για συνολικά 9 εκατ. ευρώ. Σε συνέντευξή του στη Repubblica τον Αύγουστο έθεσε ως στόχο την κατάκτηση του Conference League στα 100 χρόνια του συλλόγου το 2026. Ένα τρόπαιο που θα αφιέρωναν όλοι στον αδικοχαμένο Ντάβιντε Αστόρι.

Όσο και να προσπάθησε, όμως, δεν κατάφερε να προσφέρει απολύτως τίποτα. Αρχικά, δεν άλλαξε πολλά στην τακτική σε σχέση με τον προκάτοχό του, ενώ όσα δοκίμασε στη συνέχεια, δεν έφεραν λύσεις και βελτίωση. Κάποια στιγμή, ο σύλλογος προσπάθησε να αποκαταστήσει ξανά τη σχέση με τους οπαδούς, «ανοίγοντας» τις προπονήσεις για όλους, ενώ προσπάθειες έγιναν και για να βελτιωθούν οι σχέσεις ανάμεσα στους παίκτες και το προπονητικό τιμ, με το περίφημο «ritiro». Μέχρι και τις τελευταίες ημέρες του Πιόλι, οι παίκτες έδειχναν νευρικοί, αποπροσανατολισμένοι: δεν είχαν πειστεί από τον προπονητή τους.

Πλέον, ο Βανόλι βρίσκεται στον πάγκο και καλείται να διαχειριστεί μία από τις χειρότερες καταστάσεις στην ιστορία του συλλόγου, προσπαθώντας να δώσει ταυτότητα σε μία «άψυχη ομάδα», όπως τη χαρακτήρισε η Gazzetta dello Sport. Στην τελευταία ήττα από την Αταλάντα, στον πάγκο της οποίας πλέον κάθεται ο Παλαντίνο, η Φιορεντίνα ξεκίνησε με 9 παίκτες, που πιθανότατα θα ήταν στην αρχική ενδεκάδα και πέρυσι.

«Η Φιορεντίνα δεν γίνεται να υποβιβαστεί, έτσι;», αναρωτήθηκε η Corriere dello Sport. Ήταν κάτι που όλοι σκέφτονταν και το 1993, όταν στο τέλος ήρθε η καταστροφή. Σήμερα, η κατάσταση είναι σουρεαλιστική, καθώς ο Κομίσο έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη και ο Πραντέ ξόδεψε περισσότερα από 90 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι. Έχουν περάσει 25 χρόνια από το τελευταίο τρόπαιο των «βιόλα», που τα τελευταία 4 χρόνια έχουν χάσει ισάριθμούς τελικούς.

«Κι εμείς μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σκ… και όταν δεν αξίζουμε να φοράμε αυτή τη φανέλα. Όταν, όμως, παίζουμε εντός έδρας, θέλω οι οπαδοί να μας βοηθάνε, όχι να μας γιουχάρουν κάθε φορά που χάνουμε την μπάλα. Θα πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό όλοι μαζί. Είναι αποδεκτό να μας αποδοκιμάζουν στο τέλος ενός αγώνα, αλλά κατά τη διάρκεια χρειαζόμαστε τη στήριξή τους», δήλωνε ο Εντίν Τζέκο στο Sky μετά την ΑΕΚ. Και μετά την ήττα από την Αταλάντα ο Βόσνιος επιθετικός αποφάσισε να λάβει πιο δραστικά μέτρα: ανέβηκε στην εξέδρα των Ultras, πήρε το μεγάφωνο και με πολύ ώριμο και ήρεμο τρόπο ζήτησε τη στήριξή τους. Τελικά, χειροκροτήθηκε και ο ίδιος και οι συμπαίκτες του εκείνη τη στιγμή.

«Δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας. Χρειαζόμαστε τους οπαδούς μας», συμπλήρωσε ο αρχηγός Λούκα Ρανιέρι στο Sky πριν το παιχνίδι με τη Σαουσόλο. Οι «βιόλα» αρχίζουν και συνειδητοποιούν ότι παλεύουν για τον υποβιβασμό και όχι για κάποιο τρόπαιο αυτή τη στιγμή. Μέχρι τώρα δεν έπαιζαν σαν μία ομάδα που μάχεται για την επιβίωσή τους. Και αυτό είναι το χειρότερο. Η Φιορεντίνα έχει βιώσει πολλά στην ιστορία της: ένδοξες στιγμές, χρεωκοπία, υποβιβασμό. Ποτέ, όμως, δεν περίμενε τόσο πολύ για την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Στην πόλη της Αναγέννησης ψάχνει τη δική της επόμενη αναγέννηση. Το βάρος της ιστορίας αρχίζει να γίνεται όλο και πιο ασφυκτικό...