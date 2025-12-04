Με τον Μανδά βασικό η Λάτσιο επικράτησε 1-0 της Μίλαν στη Ρώμη και προκρίθηκε στα προημιτελικά του κυπέλλου Ιταλίας. Εξαιρετικός και ο Λυκογιάννης.

Η Λάτσιο πήρε... εκδίκηση για την ήττα στο πρωτάθλημα, επικράτησε 1-0 στη Ρώμη της Μίλαν και βρέθηκε στους «8» του Coppa Italia. Βασικός και σε καλή βραδιά ο Μανδάς, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στις τοποθετήσεις του. Οι Λατσιάλι θα αντιμετωπίσουν στα προημιτελικά της διοργάνωσης την Μπολόνια, η οποία απέκλεισε την Πάρμα.

Η Λάτσιο ήταν καλύτερη στο α' μέρος, πίεσε και είχε καλές στιγμές, αλλά σε δυο περιπτώσεις Καστεγιάνος και Ίσακσεν δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον Μενιάν, ενώ η προσπάθεια του Πελεγκρίνι πέρασε άουτ. Μια φάση δημιούργησε η Μίλαν σε ολόκληρο το 45λεπτο, αλλά η κεφαλιά του Λόφτους - Τσικ πέρασε άουτ. Οι Ροσονέρι ήταν πιο επιθετικοί στο δεύτερο μέρος και πλησίασαν στο γκολ, αλλά το φαλτσαριστό σουτ του Σάλεμακερς μπλόκαρε υπέροχα ο Μανδάς. Η Μίλαν ήταν καλύτερη και είχε ακόμα μια μεγάλη ευκαιρία με τον Λεάο, ο οποίος από καλή θέση έστειλε την μπάλα άουτ. Ωστόσο, στο 80' η Λάτσιο κατάφερε από στημένη φάση να ανοίξει το σκορ, με τον Ζακάνι με κεφαλιά να εκμεταλλεύεται την ασίστ του Ταβάρες. Η Μίλαν προσπάθησε να φέρει το ματς στα ίσα, αλλά ο Μανδάς στις καθυστερήσεις έδιωξε ιδανικά το σουτ του Πούλισικ.

Στην επόμενη φάση και η Μπολόνια, η οποία επικράτησε 2-1 της Πάρμα. Bασικός και ανάμεσα στους διακριθέντες ο Λυκογιάννης, ο οποίος θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Μανδά στα προημιτελικά. Η Πάρμα προηγήθηκε με τον Μπενζεντίσζακ, ωστόσο ο Ρόου έφερε το ματς στα ίσα. Στο 89ο λεπτό ο Κάστρο πέτυχε το γκολ πρόκρισης διαμορφώνοντας το 2-1.