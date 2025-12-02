Το φετινό πολύ κακό ξεκίνημα της Φιορεντίνα στο ιταλικό πρωτάθλημα θυμίζει εκείνο ομάδας υποβιβασμού.

Η Φιορεντίνα έχει ξεκινήσει την φετινή χρονιά με τον χειρότερο δυνατό τρόπο στην Ιταλία, με τους «βιόλα», που έχουν άλλαξει ήδη ένα προπονητή μέσα στην χρονιά, να βρίσκονται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με μόλις 6 βαθμούς μετά από 13 αγώνες, χωρίς να έχουν καταφέρει ακόμα να πετύχουν νίκη. (Μετρούν 6 ισοπαλίες και 7 ήττες).

Η επιδόση αυτή μάλιστα οδηγεί σε «σκοτείνα» μονοπάτια, καθώς καμία ομάδα στην σύγχρονη ιστορία της Serie A (από τότε δηλαδή που η νίκη δίνει τρεις και όχι δύο βαθμούς), δεν έχει καταφέρει να παραμείνει στην κατηγορία με 0 νίκες σε 13 αγώνες, με την Βενέτσια της σεζόν 2016/2017 να έχει το χειρότερο ρεκόρ, αφού κατάφερε να συλλέξει το πρώτο της τρίποντο μετά από 22 αγωνιστικές.

Και στη Ευρωπή πάντως τα πράγματα για την Φιορεντίνα δε πηγαίνουν πολύ καλά. Το σύνολο του Βανόλι βρίσκεται στην 17η θέση της League Phase του Conference League με δύο νίκες (Ραπίντ Βιένης και Σίγμα Όλομουτς) και δύο ήττες (Μάιντζ και ΑΕΚ) μετά από τέσσερις αγώνες.

Μέσα στον Δεκέμβριο πάντως η Φιορεντίνα έχει να δώσει 6 σημαντικά παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, που θα κρίνει σε πολύ μεγαλό βαθμό την συνέχεια της και στις δύο διοργανώσεις.

Στη Serie A, έχει να αντιμετωπίσει εκτός έδρας τις Σασουόλο, Πάρμα και εντός τις Βερόνα και Ουντινέζε. Από την άλλη στην Ευρώπη, την επόμενη Πέμπτη (11/12) θα αντιμετωπίσει στο «Αρτέμιο Φράνκι» την Ντιναμό Κιέβου, ενώ στις 18/12 θα ταξιδέψει στην Ελβετία για να αναμετρηθεί με την Λωζάνη, με μοναδικό στόχο το 2/2 και μία θέση στην πρώτη 8αδα του τουρνουά.