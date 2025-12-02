Το στατιστικό της Φιορεντίνα που δείχνει... υποβιβασμό!
Η Φιορεντίνα έχει ξεκινήσει την φετινή χρονιά με τον χειρότερο δυνατό τρόπο στην Ιταλία, με τους «βιόλα», που έχουν άλλαξει ήδη ένα προπονητή μέσα στην χρονιά, να βρίσκονται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με μόλις 6 βαθμούς μετά από 13 αγώνες, χωρίς να έχουν καταφέρει ακόμα να πετύχουν νίκη. (Μετρούν 6 ισοπαλίες και 7 ήττες).
Η επιδόση αυτή μάλιστα οδηγεί σε «σκοτείνα» μονοπάτια, καθώς καμία ομάδα στην σύγχρονη ιστορία της Serie A (από τότε δηλαδή που η νίκη δίνει τρεις και όχι δύο βαθμούς), δεν έχει καταφέρει να παραμείνει στην κατηγορία με 0 νίκες σε 13 αγώνες, με την Βενέτσια της σεζόν 2016/2017 να έχει το χειρότερο ρεκόρ, αφού κατάφερε να συλλέξει το πρώτο της τρίποντο μετά από 22 αγωνιστικές.
Fiorentina have 0 wins in 13 Serie A games.November 30, 2025
No team has ever avoided relegation with this record… 😬
📰 Stat via @MatteoDG93 pic.twitter.com/liO73xBWRL
Και στη Ευρωπή πάντως τα πράγματα για την Φιορεντίνα δε πηγαίνουν πολύ καλά. Το σύνολο του Βανόλι βρίσκεται στην 17η θέση της League Phase του Conference League με δύο νίκες (Ραπίντ Βιένης και Σίγμα Όλομουτς) και δύο ήττες (Μάιντζ και ΑΕΚ) μετά από τέσσερις αγώνες.
Μέσα στον Δεκέμβριο πάντως η Φιορεντίνα έχει να δώσει 6 σημαντικά παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, που θα κρίνει σε πολύ μεγαλό βαθμό την συνέχεια της και στις δύο διοργανώσεις.
Στη Serie A, έχει να αντιμετωπίσει εκτός έδρας τις Σασουόλο, Πάρμα και εντός τις Βερόνα και Ουντινέζε. Από την άλλη στην Ευρώπη, την επόμενη Πέμπτη (11/12) θα αντιμετωπίσει στο «Αρτέμιο Φράνκι» την Ντιναμό Κιέβου, ενώ στις 18/12 θα ταξιδέψει στην Ελβετία για να αναμετρηθεί με την Λωζάνη, με μοναδικό στόχο το 2/2 και μία θέση στην πρώτη 8αδα του τουρνουά.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.