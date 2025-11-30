Αταλάντα - Φιορεντίνα 2-0: Μετά την ΑΕΚ, οι Μπεργκαμάσκι
Δεν λέει να σηκώσει κεφάλι ούτε με τον Βανόλι η Φιορεντίνα. Ήττα την Πέμπτη στην Ευρώπη από την ΑΕΚ, ήττα και στην Ιταλία από την Αταλάντα, που δίχως καν να ιδρώσει ιδιαίτερα επικράτησε 2-0 των Βιόλα στο Μπέργκαμο και τους... βύθισε στη βαθμολογία της Serie A. Άλλωστε, παραμένουν 19οι και χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα από την αρχή της σεζόν.
Ο Κοσουνού άνοιξε το σκορ στο 41' και στο... μπάσιμο του δεύτερου μέρους, στο 51', ο Λούκμαν «κλείδωσε» το τρίποντο διαμορφώνοντας το τελικό σκορ από νωρίς. Έτσι, η ομάδα του Γιούριτς επέστρεψε στις νίκες μετά από τρεις διαδοχικές ήττες και μείωσε την απόστασή της από την εξάδα στους οκτώ βαθμούς.
