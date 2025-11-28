Magica Roma!

Ο Γκασπερίνι έχει αναλάβει τον ρόλο του… μάγου και στην Ρόμα, που ναι μεν δεν θυμίζει δική του ομάδα, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι, οδηγώντας την στην κορυφή της Serie A.

Πέρυσι, η Ρόμα άλλαξε τρεις φορές προπονητή, για να βρει τελικά εκείνον που θα έθετε τις βάσεις για μελλοντική επιτυχία. Ο Κλαούντιο Ρανιέρι αποτέλεσε η ευχάριστη έκπληξη στους πάγκους της Serie A, όμως είχε ήδη πάρει την απόφαση να αποσυρθεί στο τέλος της σεζόν. Και τότε, έκανε μία εισήγηση που ξάφνιασε, προτείνοντας στη διοίκηση τον Γκασπερίνι. Οι διαφορές ανάμεσα στην ομάδα που θα αναλάμβανε και στην ομάδα που θα άφηνε πίσω του ο τελευταίος έδειχναν χαώδεις.

«Θα πρέπει να βγω από τη ζώνη άνεσής μου», έλεγε το καλοκαίρι ο νέος τεχνικός των Giallorossi. «Δεν θέλω να είμαι συνδεδεμένος μόνο με ένα στυλ ποδοσφαίρου και ένα ρόστερ με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτή η πρόκληση είναι διαφορετική και είμαι πεπεισμένος ότι έκανα τη σωστή επιλογή». Ακόμη και στα 67 του χρόνια ο Γκασπερίνι συνεχίζει να μαθαίνει, όπως έκανε πάντα. Ίσως αυτό στο τέλος να τον κάνει να ξεχωρίζει. Δεν ζήτησε ποτέ πίστωση χρόνου, αλλά ούτε και υποσχέθηκε κάτι που δεν μπορούσε να προσφέρει.

Πήρε μία ομάδα που στο 2025 είχε δεχθεί τα λιγότερα γκολ στα top-5 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και δεν προσπάθησε να την μετατρέψει σε μία «νέα» Αταλάντα. Συνέχισε τη δουλειά του Ρανιέρι, η Ρόμα διατηρεί εντυπωσιακές αμυντικές επιδόσεις (6 γκολ έχει δεχθεί μόνο η Άρσεναλ) και σιγά-σιγά προσπαθεί να της δώσει λίγο διαφορετική ταυτότητα. Πρόσθεσε ελεγχόμενο ρίσκο και κατάφερε σε πολύ μικρό διάστημα να αξιολογήσει σωστά το ρόστερ, παίρνοντας πολλά από παίκτες που έδειχναν να μην έχουν μέλλον στην Αιώνια Πόλη. Επίσης, βρήκε από νωρίς τη σύνδεση με τους οπαδούς και βοήθησε τους παίκτες του να κάνουν το ίδιο.

Δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από εκείνο του Πελεγκρίνι, ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής στην περίφημη ιστορία «προδοσίας» του Ζοσέ Μουρίνιο. Φεύγοντας από τη Ρόμα, ο Πορτογάλος είχε αφήσει στο ντουλάπι του 29χρονου μέσου στα αποδυτήρια το δαχτυλίδι, που του είχαν χαρίσει οι παίκτες για τα 60ά του γενέθλια. Μία κίνηση για να δείξει τον άνθρωπο που τον οδήγησε στην έξοδο. Αυτό το περιστατικό οδήγησε σε ρήξη τις σχέσεις του Πελεγκρίνι με τους οπαδούς, μέχρι το φετινό ντέρμπι με τη Λάτσιο. Ο Γκασπερίνι του έδωσε την ευκαιρία, εκείνος το έκρινε και οι… αμαρτίες του συγχωρέθηκαν.

Το σύστημα και η τακτική του Γκασπερίνι είναι πάντα κάτι μοναδικό, γι’ αυτό και δεν έχει επιχειρήσει κάποιος άλλος να αντιγράψει. Ο Μουρίνιο είχε περιγράψει τα μεταξύ τους παιχνίδια ως «παρτίδες σκάκι», ενώ ο Γκουαρδιόλα είχε παρομοιάσει τις αναμετρήσεις τους σαν επίσκεψη στον οδοντίατρο. Οι ομάδες του έχουν την ικανότητα να κάνουν τον αντίπαλο να υποφέρει. Μας έχουν προσφέρει κάποια τρελά παιχνίδια, όμως από πίσω πάντα κρυβόταν μία λογική. Ήταν ένα κοντρολαρισμένο χάος. Φέτος, προς το παρόν, βλέπουμε μόνο το πρώτο συστατικό της τελευταίας πρότασης.

«Οι παίκτες ξέρουν πόσο απαιτητική είναι η τακτική, αλλά δείχνουν πάντα απόλυτα συγκεντρωμένοι. Έχει μπει στο μυαλό τους», σχολίασε στο Sky Italia ο Φάμπιο Καπέλο, ο τελευταίος προπονητής που οδήγησε τη Ρόμα στο Scudetto στο 2001. Μπορεί, λοιπόν, να επαναληφθεί εκείνη η επιτυχία; «Πιστεύω πως ναι, μου φαίνεται ότι υπάρχει η ίδια ατμόσφαιρα», συνέχισε ο Καπέλο. «Έχει δώσει χαρακτήρα στην ομάδα και πάνω απ’ όλα σταθερότητα. Το περιβάλλον είναι πάντα δύσκολο στη Ρόμα, καθώς μετά από μεγάλες νίκες ο ενθουσιασμός είναι υπέρμετρος, ενώ μετά από ήττες έρχεται η κατάθλιψη πολύ γρήγορα. Είναι πολύ περίπλοκο να διατηρήσεις αυτό το επίπεδο συγκέντρωσης».

Η Ρόμα βρίσκεται μόνη στην κορυφή της Serie A για πρώτη φορά το 2015 και ψάχνει 10+ νίκες στις 13 πρώτες αγωνιστικές για πρώτη φορά μετά το 2017. Τι έχει να πει, λοιπόν, ο ίδιος ο Γκασπερίνι; «Γιατί να μην ονειρευόμαστε; Σε κάθε περίπτωση, θέλουμε αυτό το όνειρο να το κάνουμε να κρατήσει για όσο περισσότερο γίνεται». Οι Giallorossi είναι μία ομάδα που τρέχει πολύ, πιέζει πολύ, έχει παίκτες που δείχνουν διάθεση να «θυσιαστούν», αλλά πάνω απ’ όλα έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον προπονητή της, ο οποίος είχε πάντα τη δυνατότητα να εξιτάρει ένα ρόστερ μόνο αν υπάρχει πίστη στο πρότζεκτ.

Δεν είναι σε καμία περίπτωση «τέλεια» ομάδα. Άλλωστε, η Corrier dello Sport το έθεσε πολύ ωραία μετά την τελευταία νίκη επί της Κρεμονέζε: «Ρόμα, η τέχνη του να κρύβεις τις αδυναμίες σου». Και θα πρέπει να κάνει το τελευταίο τώρα σε μεγάλο βαθμό, καθώς αντιμετωπίζει τη Νάπολι, την οποία έχει κερδίσει μόλις σε 1 από τα 11 προηγούμενες αναμετρήσεις τους για το πρωτάθλημα (με τον Μουρίνιο στον πάγκο τον Δεκέμβριο του 2023).

Η Garbatella είναι μία γειτονιά της Ρώμης, όπου η καρδιά των Giallorossi χτυπάει πολύ δυνατά. Αν είναι, λοιπόν, να είσαι πρωταγωνιστής σε μία τοιχογραφία, τότε τους έχεις σχεδόν κερδίσει. Αν αυτό γίνεται τόσο νωρίς στην πρώτη σου σεζόν, τότε σημαίνει ότι πιστεύουν σε σένα. Αν το έχεις κάνει σε μία ομάδα, στην οποία τα προηγούμενα χρόνια δεν ήσουν και το πιο αγαπητό πρόσωπο, τότε είναι κάτι μαγικό. Και η τοιχογραφία του street artist Drugi αυτό ακριβώς απεικονίζει: τον Γκασπερίνι σαν μάγο να ανακατεύει το μαγικό φίλτρο της Ρόμα με συστατικά την καρδιά, τον ιδρώτα και το σθένος.

#Gasperini come Harry Potter: l'iconico murale a Roma. A Garbatella, uno dei quartieri storici , lo street artist Drugi ha realizzato un murale per omaggiare il tecnico che è ritratto come un mago intento a preparare una pozione magica fatta di cuore, grinta e sudore. pic.twitter.com/QSHbe3dmXJ — I fatti nostri (@Infofatti) November 23, 2025

«Μοιάζω με ένα μείγμα του Μέρλιν και της Μπεφάνα (ιταλικό καρτούν)», θα πει χαμογελώντας ο ίδιος ο Γκασπερίνι. «Είναι υπέροχο και τα υλικά φανταστικά. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Ίσως να έβαζα λίγο αλάτι μόνο και κάποια μπαχαρικά». Όλα αυτά τα χρόνια ο Γκασπερίνι αντιμετωπιζόταν περισσότερο ως πρωτοπόρος και όχι ως «μάγος». Ίσως να είναι λίγο και από τα δύο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει κάτι το μαγικό να δουλεύεις μαζί του και να βλέπεις τις ομάδες του.

Αυτή η Ρόμα, για παράδειγμα, μοιάζει με «αυταπάτη», σαν να μην είναι δική του ομάδα. Για κάποιον που έχει κάνει ουκ ολίγα θαύματα στη Serie A δεν θα έπρεπε να δείχνει τόσο δύσκολο να κάνει ακόμη ένα. Κάθε φορά καλείται με «κόλπα» και «τρικ» να φέρει την υπέρβαση και την επιτυχία. Αυτή τη φορά τους έχει μαγέψει όλους στο να πιστέψουν ότι μπορούν. Ο Γκασπερίνι θα λείπει τώρα από τον πάγκο λόγω τιμωρίας, αλλά σίγουρα θα έχει κάποιον ακόμη λαγό να βγάλει από το καπέλο του…