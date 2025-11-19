Μανδάς για τις φήμες περί Παναθηναϊκού: «Κανείς δεν μπορεί να απορρίψει μια πρόταση που δεν του έχει γίνει»

Ο Χρήστος Μανδάς ξεκαθάρισε πως δεν έχει λάβει πρόταση από τον Παναθηναϊκό ενώ αναφέρθηκε και στην κατάσταση που επικρατεί στη Λάτσιο.

Στην Ιταλία γράφτηκε ότι ο Παναθηναϊκός προσέγγισε τον Χρήστο Μανδά και ότι ο Έλληνας κίπερ αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση του «τριφυλλιού» καθώς περιμένει προτάσεις από το εξωτερικό εφόσον φύγει από τη Λάτσιο.

Ο νεαρός πορτιέρε μίλησε στην «ΕΡΑ Σπορ» και ξεκαθάρισε πως δεν έχει λάβει καμία ενόχληση από τους «Πράσινους» ενώ το ίδιο ισχύει και για τη Γουλβς, η οποία τον ήθελε το περασμένο καλοκαίρι.

Χαρακτηριστικά είπε: «Κανείς δεν μπορεί να απορρίψει μια πρόταση που δεν του έχει γίνει. Σχεδόν 1,5 μήνα πριν την έναρξη της μεταγραφικής περιόδου, δεν σκέφτομαι κάτι γενικό και αόριστο παρά μόνο το πώς θα ξανακερδίσω τη θέση μου στην ενδεκάδα».