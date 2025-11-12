«Πολύ κοντά στην επέκταση του συμβολαίου του με τη Μίλαν βρίσκεται ο Μόντριτς»

Σε προχωρημένες συζητήσεις βρίσκεται η Μίλαν με τον Μόντριτς αναφορικά με την επέκταση του συμβολαίου του Κροάτη μέσου.

Τι και αν πλησιάζει τα 41 του χρόνια, ο Λούκα Μόντριτς αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός τη στιγμή που ετοιμάζεται να υπογράψει την επέκταση της συνεργασίας του με τη Μίλαν, στην οποία έφτασε το περασμένο καλοκαίρι.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας «Gazzetta dello Sport» οι δύο μεριές βρίσκονται πολύ κοντά στο να ολοκληρώσουν την συμφωνία που θα τους δει να συνεργάζονται τουλάχιστον για μία ακόμη σεζόν, με την τελική απάντηση πάντως να λαμβάνεται την άνοιξη.

Ο Κροάτης διεθνής έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής κόντα στα 1.000 λεπτά με τη φανέλα των «Ροσονέρι», ξεκινώντας μάλιστα βασικός σε όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος, με τη μόνη φορά που ήρθε από το πάγκο να είναι σε ένα ματς Κυπέλλου κόντρα στη Λέτσε. Ο «γερόλυκος» μέσος, ο οποίος τη φετινή χρονιά «μετράει» 1 γκολ και 2 ασίστ, έχει ικανοποιήσει πλήρως με τις εμφανίσεις του τους ανθρώπους του συλλόγου με την πρόταση ανανέωσης να έρχεται ως φυσικό επακόλουθο.

🚨🌓😍🇭🇷 | 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Luka Modrić will 𝒆𝒙𝒕𝒆𝒏𝒅 his stay with #ACMilan. 🔴⚫



A constant starter in Serie A, he is set to renew his contract until 2027. ✍️



🗞: @Gazzetta_it pic.twitter.com/z5I8IYjavN November 11, 2025

Στα βραχυπρόθεσμα σχέδια του Μόντριτς πάντως είναι το να αγωνιστεί με την εθνική ομάδα της χώρας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει πρώτα η Κροατία να προκριθεί στη διοργάνωση κάτι που είναι σχεδόν σίγουρο, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκεται πρώτη στον όμιλο της και χρειάζεται μόλις έναν βαθμό στα τελευταία δύο παιχνίδια εναντίον των Νήσων Φερόε και του Μαυροβουνίου, για να προκριθεί και επίσημα.