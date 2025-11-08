Νέο «στραβοπάτημα» για τη Μίλαν που παρά το προβάδισμα των δύο τερμάτων απέναντι στην Πάρμα, έδωσε στην αντίπαλό της την ευκαιρία να φέρει το ματς στα ίσα (2-2), σε μία ισοπαλία που άφησε τους Ροσονέρι στην 2η θέση.

Η Μίλαν «έχασε» δύο βαθμούς και την ευκαιρία να βρεθεί στην πρώτη θέση της Seria A μετά την ισοπαλία που παραχώρησε απέναντι στην Πάρμα (2-2), η οποία μάχεται για τη σωτηρία της. Οι Ροσονέρι μπορεί να προηγήθηκαν με δύο τέρματα, απώλεσαν όμως το προβάδισμά τους και έμειναν στην 2η θέση με 22 βαθμούς. Όσους έχει και η πρωτοπόρος Νάπολι, με ματς όμως λιγότερο.

Πιο αποτελεμαστική η Μίλαν στο πρώτο μέρος που βρήκε δύο γρήγορα γκολ, με τα οποία έμοιαζε να έχει τον πρώτο λόγο στο ματς. Στο 12', ο Σαλεμάκερς με ωραίο μακρινό σουτ άνοιξε το σκορ και ο Λεάο διπλασίασε τα τέρματα των Ροσονέρι από την άσπρη βούλα στο 25'. Η Πάρμα, παρ' όλα αυτά δεν παράτησε την αναμέτρηση. Λίγο πριν οι δύο ομάδες αποχωρήσουν προς τα αποδυτήρια, «χτύπησε» με τον Μπερναμπέ που μείωσε σε 1-2. Στο δεύτερο μέρος, η ομάδα του Αλέγκρι υποχώρησε δίνοντας χώρο στους γηπεδούχους που το εκμεταλλεύτηκαν. Προειδοποίησαν στο 58' με τον Μπερναμπέ και τέσσερα λεπτά μετά ο Ντελ Πράτο ισοφάρισε από κοντά σε 2-2 προλαβαίνοντας την έξοδο του Μενιάν. Στη συνέχεια η Μίλαν ανέβασε στροφές ψάχνοντας το γκολ της νίκης που όμως δεν βρήκε.