Αταλάντα: Εποχή Παλαντίνο!
Παρελθόν από την Αταλάντα αποτελεί εδώ και λίγες μέρες ο Ιβάν Γιούριτς, μετά τη βαριά ήττα με 0-3 στη έδρα του από τη νεοφώτιστη Σασουόλο. Με μόλις δύο νίκες σε έντεκα αγωνιστικές και με τους Μπεργκαμάσκι να παραμένουν βυθισμένοι στη 13η θέση της Serie A, σε συνδυασμό με τη μέτρια παρουσία τους στη League Phase του Champions League, στο ιταλικό κλαμπ κρίθηκε απαραίτητη η αλλαγή στη τεχνική ηγεσία.
Έτσι νέος προπονητής της Αταλαντα είναι πλέον με κάθε ο Ραφαέλε Παλαντίνο. Ο πρώην τεχνικός της Μόντσα, αλλά και της Φιορεντίνα, με την οποία έφτασε πέρσι μέχρι τα ημιτελικά του Conference League, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2027 και αναμένεται να «σηκώσει» μανίκια άμεσα κατα τη περίοδο της διακοπής των εθνικών ομάδων.
⚫️🔵✍🏼 Raffaele Palladino signed his contract as new Atalanta head coach until June 2027. pic.twitter.com/xkxk3r6gSd— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 11, 2025
