Παρελθόν από τον πάγκο της Αταλάντα αποτελεί ο Ιβάν Γιούριτς, με τον Ραφαέλε Παλαντίνο να είναι το φαβορί για να τον αντικαταστήσει στην τεχνική ηγεσία.

Σύντομη αποδείχθηκε η θητεία του Ιβάν Γιούριτς στον πάγκο της Αταλάντα. Με μόλις δυο νίκες σε έντεκα αγωνιστικές και με τους Μπεργκαμάσκι να παραμένουν βυθισμένοι στη 13η θέση της Serie A, στο ιταλικό κλαμπ κρίθηκε απαραίτητη η επιλογή δραστικών μέτρων σε ό,τι αφορά την τεχνική ηγεσία.

Κάπως έτσι ο Γιούριτς πλήρωσε το μάρμαρο για το κάκιστο ξεκίνημα της Αταλάντα στη σεζόν, η οποία ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας τους που είχε ξεκινήσει το προηγούμενο καλοκαίρι. «Η Αταλάντα ευχαριστεί τον Ιβάν Γιούριτς και το επιτελείο του για την αφοσίωσή τους και τους εύχεται ό,τι καλύτερο για το μέλλον» αναφέρεται στη συνοπτική ανακοίνωση των Μπεργκαμάσκι.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, ως μεγάλο φαβορί για να αναλάβει τη διάδοχη κατάσταση ξεπροβάλει το όνομα του Ραφαέλε Παλαντίνο, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τη διοίκηση του κλαμπ. Σε ό,τι αφορά τον Γιούριτς, αυτή είναι η τρίτη του απόλυση μέσα σε έναν χρόνο, καθώς από τον Νοέμβριο του 2024 έχει δει την πόρτα της εξόδου σε Ρόμα και Σαουθάμπτον.