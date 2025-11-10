Κόντε: Τετ-α-τετ με Ντε Λαουρέντις για την κρίση στη Νάπολι
Τα αποτελέσματα δεν έρχονται, ο εκνευρισμός κορυφώνεται και η γκρίνια συσσωρεύεται. Η Νάπολι βιώνει μια περίοδο κρίσης τις τελευταίες εβδομάδες, με την ήττα με 2-0 απέναντι στη Μπολόνια να αποτελεί τη σταγόνα που προκάλεσε έκρηξη στα αποδυτήρια.
Μετά την πτώση από την κορυφή της βαθμολογίας ο Αντόνιο Κόντε φέρεται να τα έχωσε στους παίκτες του και ιδίως στους αρχηγούς του κλαμπ, όμως οι εξελίξεις δεν μένουν εκεί.
Σύμφωνα με αρκετά ρεπορτάζ από την Ιταλία, τις επόμενες ώρες αναμένεται συνάντηση κορυφής μεταξύ του Ιταλού και του προέδρου των Παρτενοπέι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση και να βρεθεί η χρυσή τομή που θα βοηθήσει όλες τις πλευρές να προχωρήσουν.
Όπως εξηγούν οι Ιταλοί η παραίτηση του Κόντε δεν μοιάζει να είναι πιθανό σενάριο, αλλά ο Ιταλός θέλει να νιώσει πως κρατάει ξανά σφικτά τα γκέμια της ομάδας, όπως ακριβώς δηλαδή και την περσινή περίοδο όπου κατάφερε να στέψει τη Νάπολι πρωταθλήτρια στην Ιταλία.
Τη φετινή περίοδο ωστόσο ο Κόντε έχει εκφράσει παράπονα για τη συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών του και νιώθει πως η θετική αύρα του παρελθόντος έχει φθαρεί στα αποδυτήρια.
È previsto per queste ore un faccia a faccia tra la dirigenza del Napoli e Antonio Conte.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) November 10, 2025
Incontro per capire come e se andare avanti insieme.
Le parti analizzeranno nel dettaglio ogni aspetto di questo momento delicato.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.