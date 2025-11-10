Ο προπονητής της Νάπολι, Αντόνιο Κόντε, πρόκειται να συναντηθεί κατ' ιδίαν με τον πρόεδρο της ομάδας, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, με το μέλλον του κλαμπ πρώτο θέμα στην ατζέντα.

Τα αποτελέσματα δεν έρχονται, ο εκνευρισμός κορυφώνεται και η γκρίνια συσσωρεύεται. Η Νάπολι βιώνει μια περίοδο κρίσης τις τελευταίες εβδομάδες, με την ήττα με 2-0 απέναντι στη Μπολόνια να αποτελεί τη σταγόνα που προκάλεσε έκρηξη στα αποδυτήρια.

Μετά την πτώση από την κορυφή της βαθμολογίας ο Αντόνιο Κόντε φέρεται να τα έχωσε στους παίκτες του και ιδίως στους αρχηγούς του κλαμπ, όμως οι εξελίξεις δεν μένουν εκεί.

Σύμφωνα με αρκετά ρεπορτάζ από την Ιταλία, τις επόμενες ώρες αναμένεται συνάντηση κορυφής μεταξύ του Ιταλού και του προέδρου των Παρτενοπέι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση και να βρεθεί η χρυσή τομή που θα βοηθήσει όλες τις πλευρές να προχωρήσουν.

Όπως εξηγούν οι Ιταλοί η παραίτηση του Κόντε δεν μοιάζει να είναι πιθανό σενάριο, αλλά ο Ιταλός θέλει να νιώσει πως κρατάει ξανά σφικτά τα γκέμια της ομάδας, όπως ακριβώς δηλαδή και την περσινή περίοδο όπου κατάφερε να στέψει τη Νάπολι πρωταθλήτρια στην Ιταλία.

Τη φετινή περίοδο ωστόσο ο Κόντε έχει εκφράσει παράπονα για τη συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών του και νιώθει πως η θετική αύρα του παρελθόντος έχει φθαρεί στα αποδυτήρια.