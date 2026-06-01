Η Νάπολι εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατο του Μάριο Οικονόμου, ο οποίος είχε διαγράψει μια μακριά πορεία στα γήπεδα της Ιταλίας.

Θλίψη και οδύνη έχει σκορπίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η απώλεια του Μάριου Οικονόμου. Ο Έλληνας αμυντικός έχασε τη μάχη για τη ζωή του στα 33 του χρόνια, καθώς υπέστη ισχαιμική βλάβη στον εγκέφαλο που αποδείχθηκε μη αναστρέψιμη.

Τα τραγικά νέα βύθισαν στο πένθος τον ελληνικό αθλητισμό κι όχι μόνο... Το όνομα του Οικονόμου άλλωστε είναι γνώριμο και στην Ιταλία, καθώς διέγραψε μια μακρά πορεία στα γήπεδα της Serie A με τις φανέλες των Κάλιαρι, Μπολόνια, Σπαλ, Μπάρι και Σαμπντόρια.

Στο πλαίσιο αυτό η Νάπολι εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση και εξέφρασε τη θλίψη της για τον χαμό του .«Ο πρόεδρος Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις και όλη η Νάπολι εκφράζουν τη θλίψη τους για την απώλεια του Μάριου Οικονόμου, αμυντικού με μακριά καριέρα στο ιταλικό ποδόσφαιρο» τονίζεται στην ανάρτηση.