Η Φιορεντίνα έπειτα από δυο διαδοχικές γκέλες κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες και να πάρει τα πάνω της ενόψει της δύσκολης συνέχειας. Οι Βιόλα διέλυσαν με 4-1 την Κρεμονέζε εκτός έδρας και βρέθηκαν στο +4 από την επικίνδυνη ζώνη, αφήνοντας παράλληλα τους γηπεδούχους κάτω από το όριο. Η Φιορεντίνα μπήκε δυνατά και μόλις στο 25ο λεπτό άνοιξε το σκορ με τον Παρίζι. Οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι, είχαν ουσία και στο 32ο λεπτό πέτυχαν και δεύτερο γκολ με τον Πίκολι. Ο Ντοντό στο 49' σημείωσε το τρίτο τέρμα και ουσιαστικά σφράγισε τη νίκη της ομάδας του. Ο Οκερέκε στο 57' μείωσε σε 3-1, αλλά στο 70' ο Γκούντμουντσον διαμόρφωσε το 4-1.