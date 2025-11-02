Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από την ευρωπαϊκή αντίπαλο της ΑΕΚ, Φιορεντίνα, μετά τη νέα ήττα εντός έδρας από τη Λέτσε ο Στέφανο Πιόλι.

Μια ωραία ατμόσφαιρα στη Φλωρεντία. Καλά, μπορεί και όχι, αφού η Φιορεντίνα, την οποία η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει για το Conference League στις 27 Νοεμβρίου, βρίσκεται σε βαθιά κρίση. Και φροντίζει να το επιβεβαιώνει κάθε εβδομάδα.

Οι Βιόλα ηττήθηκαν και από τη Λέτσε μέσα στην έδρα τους (1-0) και αποδοκιμάστηκαν έντονα από τον κόσμο στο «Αρτέμιο Φράνκι» αφού παραμένουν δίχως νίκη στο πρωτάθλημα μετά από δέκα αγωνιστικές. Μετρούν τέσσερις ισοπαλίες και έξι ήττες και βρίσκονται στη 19η θέση της Serie A!

Μάλιστα, προτού μπουν για τα καλά σε μπελάδες, η διοίκησή τους δείχνει αποφασισμένη να αλλάξει τα πράγματα. Όπως μεταδίδουν... σύσσωμα τα ιταλικά media, ο Στέφανο Πιόλι είναι υπ'ατμόν στον πάγκο της Φιορεντίνα. Πλέον φαντάζει σχεδόν σίγουρο πως, αργά ή γρήγορα, θα αποτελέσει παρελθόν και δύσκολα θα προλάβει να το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ.