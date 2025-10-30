Η Λάτσιο δεν μπόρεσε να περάσει το εμπόδιο της Πίζα, αφού έμεινε στο μηδέν (0-0). Σημαντικό διπλό για τη Σασουόλο.

Επιστροφή στις ισοπαλίες για τη Λάτσιο, αφού δεν κατάφερε να περάσει από την έδρα της Πίζα. Οι Λατσιάλι έμειναν στο μηδέν και αρκετά μακριά από την τετράδα. Τρίτη διαδοχική ισοπαλία για τους γηπεδούχους (χωρίς νίκη ακόμα), οι οποίοι βρέθηκαν πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Οι Λατσιάλι ήταν καλύτεροι στο α΄' μέρος και έχασαν δυο μεγάλες ευκαιρίες να σκοράρουν. Στο 32' την προσπάθεια του Ισακσεν έσωσε ο Σέμπερ, ωστόσο στο 36' η σουτάρα του Μπάσιτς σταμάτησε στο δεξί δοκάρι. Η Πίζα είχε τις στιγμές της στην επανάληψη, αλλά Μορέο και Τουρέ δεν μπόρεσαν να βρουν δίχτυα.

Η Σασουόλο πήρε σημαντική εκτός έδρας νίκη, επικράτησε 2-1 της Κάλιαρι και ανέβηκε στη 10η θέση, αφήνοντας την αντίπαλό της στην 14η. Οι «Νεροβέρτνι» πήραν το προβάδισμα με τρομερό φάουλ του Λοριεντέ στο 54'. Το ματς είχε ρυθμό με τους γηπεδούχους να «απαντούν» με ένα δοκάρι του Μπορέλι τρία λεπτά αργότερα. Η Σασουόλο όμως βρήκε και δεύτερο γκολ στο 65’ με πλασέ του Πιναμόντι. Ο Εσπόζιτο μείωσε στο 73ο λεπτό, χωρίς όμως η Κάλιαρι να πάρει κάτι περισσότερο.