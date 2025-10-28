Παρά το γρήγορο προβάδισμα στο Μπέργκαμο η Μίλαν δεν κατάφερε να διαφύγει με το τρίποντο από την έδρα της Αταλάντα και με το τελικό 1-1 περιορίστηκε στο -3 από την πρωτοπόρο Νάπολι.

Δεν τιτλοτοφορεί τυχαία ως μια από τις πιο δύσκολες έδρες στη Serie A. Κάθε ομάδα που φιλοδοξεί να περάσει από το Μπέργκαμο οφείλει να βρίσκεται στο 100%, μια προϋπόθεση που η Μίλαν δεν κατάφερε να εκπληρώσει. Παρά το γρήγορο προβάδισμα και την ένεση αυτοπεποίθησης από νωρίς, οι Ροσονέρι περιορίστηκαν στο 1-1 στο Μπέργκαμο απέναντι στη μαχητική Αταλάντα και περιορίστηκαν στο -3 από την κορυφή και την πρωτοπόρο Νάπολι.

Ο αγώνας πάντως ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για τους Ροσονέρι, οι οποίοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 4΄όταν ο η μπάλα στρώθηκε στον Ρίτσι μετά από εκτέλεση κόρνερ κι ο τελευταίος με σκαστό σουτ έξω από την περιοχή σημάδεψε τη γωνία της εστίας για το 0-1.

Παρόλα αυτά με την πάροδο των λεπτών η Αταλάντα κέρδιζε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, απείλησε για πρώτη φορά στο 23΄σε προσπάθεια του Έντερσον και τελικά ισοφάρισε στο 35΄με δυνατό σουτ του Λούκμαν από δύσκολη θέση στην κλειστή γωνία του εμβρόντητου Μενιάν.

Στο δεύτερο μέρος οι δυο ομάδες κινήθηκαν στην ισορροπία, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στην προσοχή στα μετόπισθεν παρά στην επιθετική πρωτοβουλία. Ακόμα κι έτσι πάντως η Αταλάντα θα μπορούσε να είχε κάνει την ανατροπή στο 85΄, αλλά ο Μενιάν με τρομερή απογείωση έδιωξε σε κόρνερ την οβίδα του Τζαπακόστα κι έσωσε τον βαθμό για τη Μίλαν.

Μίλαν (Μασιμιλιάνο Αλέγκρι): Μενιάν, Τομόρι, Γκάμπια, Πάβλοβιτς, Σαλεμάκερς (90 Ατεκαμέ), Μπαρτσεσάγκι, Φοφανά, Μόντριτς, Ρίτσι, Λεάο (46΄Ενκουνκού), Χιμένες (62΄Λόφτους-Τσικ)