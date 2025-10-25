Άτυχος ο Ντε Μπρόινε: Τραυματίστηκε σκοράροντας απέναντι στην Ίντερ και αποχώρησε υποβασταζόμενος! (vid)
Απίστευτη στιγμή στο Νάπολι - Ίντερ με μεγάλο «χαμένο» τον Κέβιν Ντε Μπρόινε! Ο Βέλγος αναγκάστηκε να περάσει εκτός στο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής στο 37ο λεπτό, μερικά δευτερόλεπτα αφότου ευστόχησε από την άσπρη βούλα.
Η Ίντερ κέρδισε πέναλτι από το μαρκάρισμα του Μικιταριάν στον Ντι Λορέντσο με τον Ντε Μπρόινε να αναλαμβάνει την εκτέλεση (33'). Παρότι νίκησε τον Ζόμερ, ο Βέλγος έπιασε αμέσως τον δεξιό οπίσθιο μηριαίο ενώ δευτερόλεπτα μετά ο τηλεοπτικός φακός τον συνέλαβε δακρυσμένο. Πιθανό να έχει υποστεί σοβαρή ζημιά, αφού δεν μπορούσε καν να πατήσει το πόδι του στο χορτάρι και αποχώρησε τέσσερα λεπτά μετά το τέρμα του υποβασταζόμενος από το ιατρικό επιτελείο της Νάπολι. Μάλιστα και ο Μικιταριάν αναγκάστηκε να βγει από το ματς όταν παραχώρησε το πέναλτι!
KEVIN DE BRUYNE SCORES FOR NAPOLI— T (@TALLYYYYYYYY_) October 25, 2025
pic.twitter.com/sm4O2ryUSc
🚨 𝗠𝗔𝗝𝗢𝗥 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: KEVIN DE BRUYNE IS CRYING!
HE HAS SUFFERED A MAJOR INJURY FROM SCORING A PENALTY! pic.twitter.com/07yr0g5Rm9— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 25, 2025
Kevin De Bruyne has just pulled his hamstring whilst scoring a penalty for Napoli. 🤕— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 25, 2025
He's absolutely devastated. pic.twitter.com/tCIvaVMqEc
