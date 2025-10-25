Άτυχος στάθηκε ο Κέβιν Ντε Μπρόινε στην αναμέτρηση της Νάπολι με την Ίντερ, αφού ευστόχησε στο πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του και αποχώρησε υποβασταζόμενος.

Απίστευτη στιγμή στο Νάπολι - Ίντερ με μεγάλο «χαμένο» τον Κέβιν Ντε Μπρόινε! Ο Βέλγος αναγκάστηκε να περάσει εκτός στο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής στο 37ο λεπτό, μερικά δευτερόλεπτα αφότου ευστόχησε από την άσπρη βούλα.

Η Ίντερ κέρδισε πέναλτι από το μαρκάρισμα του Μικιταριάν στον Ντι Λορέντσο με τον Ντε Μπρόινε να αναλαμβάνει την εκτέλεση (33'). Παρότι νίκησε τον Ζόμερ, ο Βέλγος έπιασε αμέσως τον δεξιό οπίσθιο μηριαίο ενώ δευτερόλεπτα μετά ο τηλεοπτικός φακός τον συνέλαβε δακρυσμένο. Πιθανό να έχει υποστεί σοβαρή ζημιά, αφού δεν μπορούσε καν να πατήσει το πόδι του στο χορτάρι και αποχώρησε τέσσερα λεπτά μετά το τέρμα του υποβασταζόμενος από το ιατρικό επιτελείο της Νάπολι. Μάλιστα και ο Μικιταριάν αναγκάστηκε να βγει από το ματς όταν παραχώρησε το πέναλτι!

