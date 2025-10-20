Μία καινοτόμα πρόταση «πέταξε» στο τραπέζι ο πρόεδρος της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, σύμφωνα με την οποία παίκτες άνω των 23 ετών δεν πρέπει να καλούνται στις εθνικές ομάδες.

Συνήθως, όταν κάνει δηλώσεις θα πει κάτι που θα προκαλέσει αντιδράσεις. Έτσι συνέβη και αυτή τη φορά! Ο λόγος για τον πρόεδρο της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, που «χτύπησε» με μία ρηξικέλευθη πρόταση όσον αφορά τις εθνικές ομάδες.

Ο ισχυρός άντρας των Παρτενοπέι υποστήριξε ότι πρέπει να υπάρχει ηλικιακό πλαφόν όσον αφορά την κλήση των ποδοσφαιριστών στις εθνικές τους ομάδες ζητώντας με αυτόν τον τρόπο να αλλάζουν οι κανονισμοί!

«Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει, κατά τη γνώμη μου ήρθε αυτή η ώρα. Οι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές δεν θέλουν αλλαγές από φόβο μήπως χάσουν τις άνετες θέσεις τους, αλλά οι κανόνες πρέπει να διαφοροποιηθούν! Υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια και οι παίκτες δεν θα μπορούν να παίζουν 50, 60 ή 70 ματς τον χρόνο. Δεν έχουν καταλάβει ότι πρέπει να υπάρχει ένα όριο για τους διεθνείς παίκτες: Μετά τα 23 δεν μπορείς να παίζεις για την εθνική! Πρέπει να αναζητήσεις νέους παίκτες.

Παίκτες άνω των 30 ετών παίζουν και τραυματίζονται και πληγώνουν τα τοπικά πρωταθλήματα. Δεν υπάρχει σεβασμός για αυτά και επιπλέον δεν υπάρχει επαρκής αποπληρωμή για κάποιον που παίρνει μισθό από εμάς 12 μήνες το χρόνο! Αυτό πρέπει επίσης να ρυθμιστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντε Λαουρέντις.