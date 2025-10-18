Η Τορίνο «σόκαρε» τη Νάπολι και με γκολ του Τζιοβάνι Σιμεόνε τη «λύγισε» εντός έδρας για να δώσει την ευκαιρία στη Ρόμα να ξεφύγει στο +3 στην κορυφή, αν επικρατήσει της Ίντερ.

Οι «σφαλιάρες» των πρώην πονάνε πάντα πιο πολύ. Κι η Νάπολι ένιωσε στο πετσί της τον πόνο, αφού είδε τον Τζιοβάνι Σιμεόνε να της κάνει τη ζημιά. Οι Παρτενοπέι γονάτισαν προ της Τορίνο εκτός έδρας (1-0) και γκρεμίστηκαν ουσιαστικά από την κορυφή της Serie A, δίνοντας στη Ρόμα την ευκαιρία να πάρει αέρα τριών βαθμών στην 1η θέση του πρωταθλήματος, σε περίπτωση που πάρει το ντέρμπι με την Ίντερ (18/10 - 21:45).

Οι Παρτενοπέι είχαν την πρωτοβουλία και καλές στιγμές για γκολ όμως εμφανίστηκαν αναποτελεσματικοί και τρωτοί στα μετόπισθεν. Και το πλήρωσαν στο 32ο λεπτό, όταν ο Σιμεόνε βρήκε πολύ χώρο στην περιοχή, ντρίμπλαρε και τον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς και εκτέλεσε σε κενή εστία για να κρίνει το ματς. Η Νάπολι πίεσε για την ισοφάριση και πίστεψε ότι τη βρήκε την τελευταία στιγμή με τον Λανγκ, όμως το τέρμα του στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων ακυρώθηκε για οφσάιντ στην αρχή της φάσης και η Τορίνο πανηγύρισε εν τέλει τη μεγάλη νίκη με την οποία ανέβηκε στη 13η θέση της βαθμολογίας.

Νωρίτερα, χόρτασαν... κουλούρια στη Serie A, αφού οι αναμετρήσεις ανάμεσα σε Λέτσε και Σασουόλο αλλά και Πίζα και Βερόνα έληξαν αμφότερες ισόπαλες δίχως τέρματα.