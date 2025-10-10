Δημοσίευμα της Gazzetta Dello Sport αναφέρει πως η «Μεγάλη Κυρία» έχει σοβαρά στα υπόψιν της την περίπτωση του Γάλλου κίπερ.

Οι συζητήσεις μεταξύ Μίλαν και Μάικ Μενιάν για νέο συμβόλαιο, καθώς το τρέχον εκπνέει το καλοκαίρι του 2026, φαίνεται πως έχουν... βαλτώσει, όπως αναφέρουν πολλαπλά ΜΜΕ στην Ιταλία. Και φυσικά, ο Γάλλος τερματοφύλακας μόνο απαρατήρητος δεν περνάει.

Το καλοκαίρι που μας πέρασε, Τσέλσι και Μπάγερν προσπάθησαν να τον αποκτήσουν, όμως εν τέλει ο 30χρονος έμεινε στο Μιλάνο. Ωστόσο, η κατάσταση φαίνεται πως θα αλλάξει τους επόμενους μήνες. Βάσει δημοσιεύματος της Gazzetta Dello Sport, στο «παιχνίδι» της απόκτησής του έχει μπει... ζεστά η Γιουβέντους.

🚨 𝗟𝗔 𝗝𝗨𝗩𝗘𝗡𝗧𝗨𝗦 𝗩𝗜𝗦𝗘 𝗠𝗜𝗞𝗘 𝗠𝗔𝗜𝗚𝗡𝗔𝗡 🇫🇷 𝗘𝗡 𝗩𝗨𝗘 𝗗𝗘 𝗟’𝗘́𝗧𝗘́ 𝗣𝗥𝗢𝗖𝗛𝗔𝗜𝗡 ! 🤍🖤



Les négociations au sujet d’un renouvellement de contrat à l’AC Milan sont bloquées depuis un certain temps.



Le gardien est ouvert à une nouvelle expérience. 🧤



🗞️… pic.twitter.com/2PPVh1dke6 October 10, 2025

Οι άνθρωποι της «Μεγάλης Κυρίας» εξετάζουν την περίπτωση, και φαίνεται πως όλο το ζήτημα θα εξαρτηθεί από τις οικονομικές απαιτήσεις του Μενιάν, που τη δεδομένη στιγμή αμείβεται με 2.8 εκατ. ευρώ ετησίως. Η Τσέλσι φυσικά δεν έχει εγκαταλείψει τη «μάχη», και όλα θα κριθούν το προσεχές διάστημα, καθώς από την 1η Ιανουαρίου (όσο δεν ανανεώνει με τη Μίλαν), ο Γάλλος θα είναι ελεύθερος να διαπραγματευτεί με όποιον σύλλογο επιθυμεί.