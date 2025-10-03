Ντε Ρόσι: Υποψήφιος για τον πάγκο της Τορίνο
Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο Ντανιέλε Ντε Ρόσι ψάχνει τον επόμενο προπονητικό σταθμό της καριέρας του καθώς αναμένεται η λύση του συμβολαίου του με τη Ρόμα. Μετά και την ήττα από την Λιλ, οι δημοσιογράφοι της γειτονικής χώρας, θεωρούν δεδομένη την εξέλιξη αυτή.
Τα ίδια δημοσιεύματα δίνουν φαβορί την Τορίνο για να αναλάβει την ηγεσία της, με τον Ιταλό να συνεχίζει την καριέρα του όπως φαίνεται στη Serie A. Ο Μάρκο Μπαρόνι δεν έχει πείσει τους ανθρώπους των «ταύρων» και βλέπουν τον θρύλο της Ρόμα ως ιδανικό αντικαταστάση. Η Φιορεντίνα επίσης έδειξε ενδιαφέρον για την περίπτωση του όμως είναι πιο πιθανό να πιστωθεί χρόνος στον Στέφανο Πιόλι. Έτσι όλα όλα δείχνουν πως θα μετακομίσει στο Τορίνο.
Daniele De Rossi è un opzione concreta per il #Torino nel caso in cui il club dovesse decidere di cambiare allenatore. La posizione di Marco #Baroni infatti è seriamente a rischio, a prescindere dal risultato di domenica contro la Lazio. De Rossi ha da poco rescisso il contratto… pic.twitter.com/TvkHUUfkSo— Luca Cilli (@Luca_Cilli) October 3, 2025
