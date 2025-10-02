Δείτε τη βαθμολογία και το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του Europa League μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από τη Θέλτα στο Βίγκο.

Δεν ήταν ένα καλό βράδυ στο Europa League για τις ελληνικές ομάδες. Μετά τον Παναθηναϊκό, και ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα. Οι Θεσσαλονικείς γονάτισαν στο Βίγκο και την έδρα της Θέλτα (3-1), μένοντας με έναν μόλις βαθμό. Η 2η αγωνιστική στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση ανήκε μάλλον στις Ντινάμο Ζάγκρεμπ και Μίντιλαντ που έκαναν το 2/2 με νίκες επί των Μακάμπι Τελ Αβίβ και Νότιγχαμ και βρίσκονται στο top two της βαθμολογίας. Από έξι βαθμούς έχουν επίσης οι Άστον Βίλα, Μπράγκα, Λιόν Πόρτο και Λιλ.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής στο Europa League

Ρόμα - Λιλ 0-1

Μπολόνια - Φράιμπουργκ 1-1

Μπραν - Ουτρέχτη 1-0

Σέλτικ - Μπράγκα 0-2

FCSB - Γιουνγκ Μπόις 0-2

Φενέρμπαχτσε - Νις 2-1

Λουντογκόρετς - Μπέτις 0-2

Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς 1-2

Πλζεν - Μάλμε 3-0

Βασιλεία - Στουτγκάρδη 2-0

Θέλτα - ΠΑΟΚ 3-1

Πόρτο - Ερυθρός Αστέρας 2-1

Φέγενορντ - Άστον Βίλα 0-2

Γκενκ - Φερεντσβάρος 0-1

Λιόν - Ζάλτσμπουργκ 2-0

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ντινάμο Ζάγκρεμπο 1-3

Νότιγχαμ - Μίντιλαντ 2-3

Στουρμ Γκρατς - Ρέιντζερς 2-1

Η βαθμολογία του Europa League

1. Ντινάμο Ζάγκρεμπ 6 (6-2)

2. Μίντιλαντ 6 (5-1)

3. Άστον Βίλα 6 (3-0)

4. Μπράγκα 6 (3-0)

5. Λιόν 6 (3-0)

6. Λιλ 6 (3-1)

7. Πόρτο 6 (3-1)

8. Πλζεν 4 (4-1)

------------------------

9. Μπέτις 4 (4-2)

10. Φράιμπουργκ 4 (3-2)

11. Φερεντσβάρος 4 (2-1)

12. Παναθηναϊκός 3 (5-3)

13. Θέλτα 3 (4-3)

14. Βασιλεία 3 (3-2)

15. Ρόμα 3 (2-2)

16. Γκόου Αχέντ Ιγκλς 3 (2-2)

17. Μπραν 3 (2-2)

18. Γκενκ 3 (1-1)

19. Γιουνγκ Μπόις 3 (3-4)

20. Φενέρμπαχτσε 3 (3-4)

21. Λουντογκόρετς 3 (2-3)

22. Στουρμ Γκρατς 3 (2-3)

23. Στουτγκάρδη 3 (2-3)

24. FCSB (1-2)

-------------------------

25. Νότιγχαμ 1 (4-5)

26. Ερυθρός Αστέρας 1 (2-3)

27. Μπολόνια 1 (1-2)

28. ΠΑΟΚ 1 (1-3)

29. Σέλτικ 1 (1-3)

30. Μακάμπι Τελ Αβίβ 1 (1-3)

31. Νις 0 (2-4)

32. Ρέιντζερς 0 (1-3)

33. Ουτρέχτη 0 (0-2)

34. Ζάλτσμπουργκ 0 (0-3)

35. Φέγενορντ 0 (0-3)

36. Μάλμε 0 (1-5)

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής στο Europa League (23/10)