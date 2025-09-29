Η Μίλαν πήρε σπουδαία νίκη επί της Νάπολι (2-1, 28/9), την... έπιασε στην κορυφή του Καμπιονάτο και είδε τον Λούκα Μόντριτς να κάνει ακόμη μια ασύλληπτη εμφάνιση, μια εμφάνιση νικητή.

Επιστρέφει, έστω και δειλά δειλά το χαμόγελα στα πρόσωπα των φιλάθλων της Μίλαν. Οι «Ροσονέρι» επικράτησαν με 2-1 της πρωταθλήτριας Νάπολι στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής της Serie A, και πλέον οι δυο τους... συγκατοικούν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Ο Μαξ Αλέγκρι στην δεύτερη θητεία του στον πάγκο του συλλόγου δείχνει πως έχει «φτιάξει» βασικά πράγματα, όπως η αγωνιστική φιλοσοφία του κλαμπ καθώς και η νοοτροπία, η πίστη στο αποτέλεσμα. Σίγουρα όμως ρόλο σε αυτό παίζει και ένας... 40χρονος Κροάτης, ο Λούκα Μόντριτς.

Με μια masterclass εμφάνιση απέναντι στους Ναπολιτάνους, ο Μόντριτς υπενθύμισε για ακόμη μια φορά σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη πως η ηλικία πολλές φορές είναι ένας αριθμός και τίποτα παραπάνω. Μπορεί να μην σκοράρει ή να μοιράζει ασίστ με τη συχνότητα που το κάνουν ο Μπαπέ ή ο Γιαμάλ, όμως η δουλειά του στο γήπεδο δεν μπορεί να περνάει απαρατήρητη.

Κόντρα στην ομάδα του Κόντε ο αειθαλής μέσος είχε 91% ποσοστό ευστοχίας στις 58 πάσες που επιχείρησε, 1 key pass, 10/13 μακρινές μεταβιβάσεις, 72 επαφές και 4 κλεψίματα, δίνοντας το σύνθημα για μια νίκη που δείχνει να κάνει και πάλι τη Μίλαν διεκδικήτρια. Μπορεί στη συνέχεια της σεζόν να μην αποδειχθεί αυτό, ωστόσο είναι βέβαιο πως η έλευση του Κροάτη στο Μιλάνο έχει φέρει την «αύρα νικητή» που χρειαζόταν ο σύλλογος, παράλληλα με την απαράμιλλη ποιότητά του.