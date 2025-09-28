Η Μίλαν του αφηνιασμένου Κρίστιαν Πούλισικ έχτισε τα θεμέλια από το πρώτο ημίχρονο και παρά το ρήγμα από την αποβολή του Εστουπινιάν στο 60΄λύγισε με 2-1 τη Νάπολι για να την πιάσει στην κορυφή!

Μπορεί η πρεμιέρα να ήταν μια συνέχεια της περσινής απογοητευτικής σεζόν, αλλά έκτοτε η Μίλαν έχει παρουσιάσει ένα πρόσωπο διαφορετικό. Μια εικόνα βελτιωμένη, με αποτελέσματα νικηφόρα και με επίδοση που την έχει στείλει πλέον στην κορυφή. Για να το καταφέρει ωστόσο αυτό όφειλε να λυγίσει την Νάπολι και να την κάνει... συγκάτοικο στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Με κληρονομιά λοιπόν ένα υπέροχο πρώτο ημίχρονο και παλεύοντας με δέκα παίκτες στο τελευταίο ημίωρο του αγώνα, οι παίκτες του Αλέγκρι πανηγύρισαν μεγάλη νίκη με 2-1 κι έπιασαν τους Παρτενοπέι στην κορυφή, όπου σχηματίζουν μια δυναμική τριπλέτα παρέα με τη Ρόμα.

Οι Ροσονέρι μάλιστα δεν άργησαν να χαμογελάσουν στο ματς, καθώς μόλις στο 3΄ο Πούλισικ με υπέροχη ενέργεια πάτησε επικίνδυνα περιοχή και έδωσε έτοιμο γκολ στον Σαλεμάκερς που πλάσαρε σε κενό τέρμα για το 1-0. Στο 31΄ο Αμερικανός άλλαξε ρόλους κι από δημιουργός έγινε εκτελεστής, όταν με δυνατό τελείωμα μέσα από την περιοχή βρήκε δίχτυα για το 2-0 έπειτα από γύρισμα του Φοφανά.

Η Νάπολι όφειλε να ανεβάσει στροφές μετά την ανάπαυλα αν ήθελε να διεκδικήσει κάτι από τον αγώνα και στο 57΄πήρε τα πάνω της για τα καλά, όταν ο Εστουπινιάν αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη για μαρκάρισμα στην περιοχή και στιγμές αργότερα ο Ντε Μπρόινε ευστόχησε από το σημείο του πέναλτι για να μειώσει στο σκορ.

Με αριθμητικό πλεονέκτημα για το υπόλοιπο του αγώνα η Νάπολι πίεσε και κυνήγησε το γκολ της ισοφάρισης, απείλησε στο 90΄με άστοχο του Νέρες που πέρασε δίπλα από το δοκάρι, όπως και με μακρινή προσπάθεια που εξουδετέρωσε ο Μενιάν, αλλά στο τέλος εκείνη που χαμογέλασε ήταν η Μίλαν με το τέταρτο σερί τρίποντο στο σακούλι που έθεσε τέλος στο απόλυτο των Παρτενοπέι.

Μίλαν (Μασιμιλιάνο Αλέγκρι): Μενιάν, Τομόρι (80΄Ντε Βίντερ), Γκάμπια, Πάβλοβιτς, Εστουπινιάν, Σαλεμάκερς (68΄Ατεκάμε), Ραμπιό, Μόντριτς, Φοφανά (80΄Λόφτους-Τσικ), Πούλισικ (59΄Μπαρτεσάγκι), Χιμένες

Νάπολι (Αντόνιο Κόντε): Μερέτ, Ντι Λορέντσο, Μαριανούτσι, Χουάν Ζεσούς, Γκουτιέρες, Λομπότκα (90΄+3΄Γκίλμουρ), Πολιτάνο (77΄Λανγκ), ΜακΤόμινεϊ (73΄Νέρες), Ανγκισά, Ντε Μπρόινε (72΄Ελμάς), Χόιλουντ (73΄Λούκα)

Η Λέτσε έκανε «χαλάστρα» στη Μπολόνια στο 90΄+3΄

Νωρίτερα Λέτσε και Μπολόνια ήρθαν ισόπαλες 2-2 σε ένα χορταστικό παιχνίδι, με τους γηπεδούχους να σώζουν την παρτίδα στις καθυστερήσεις. Η Λέτσε είχε προηγηθεί με γκολ του Κουλιμπαλί στο 13΄, όμως οι Ροσομπλού έφεραν τούμπα το ματς με πέναλτι του Ορσολίνι (45΄+1΄) και και γκολ του Όντγκααρντ στο 71΄. Παρόλα αυτά η Λέτσε δεν παράτησε το ματς και ισοφάρισε στο 90΄+3΄με σκόρερ τον Καμάρντα για το τελικό 2-2.