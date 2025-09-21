Η Ρόμα φιλοξενείται από τη Λάτσιο για το Derby Della Capitale (21/9, 13:30) και ο Σερραίος αριστερός μπακ βρίσκεται στον πάγκο από τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι.

Μεγάλη είναι η σημερινή (21/9) ημέρα στη Ρώμη, καθώς στις 13:30 θα διεξαχθεί στο «Ολίμπικο» ένα ακόμη Derby Della Capitale, ανάμεσα σε Λάτσιο και Ρόμα, για την 4η αγωνιστική της Serie A.

Ένα παιχνίδι με μεγάλο ενδιαφέρον τόσο αγωνιστικά, όσο και γενικότερα, αφού φήμες αναφέρουν πως στο γήπεδο της «αιώνιας πόλης» θα βρεθούν οπαδοί από αρκετές χώρες, με φήμες να αναφέρουν και για φίλους του Παναθηναϊκού, που είναι αδελφοποιημένοι με εκείνους της Ρόμα! Φυσικά, υπάρχει και το ελληνικό στοιχείο, με τον Κώστα Τσιμίκα που αποτελεί ποδοσφαιριστή των «τζιαλορόσι», ως δανεικός από τη Λίβερπουλ.

Ο 29χρονος αριστερός μπακ δεν βρίσκεται βέβαια στο αρχικό σχήμα του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, που για δεύτερο διαδοχικό ματς κρατάει τον «Τσίμι» στον πάγκο.