Κώστας Τσιμίκας: Ξανά στον πάγκο ο Έλληνας μπακ, στο ντέρμπι της Ρώμης
Μεγάλη είναι η σημερινή (21/9) ημέρα στη Ρώμη, καθώς στις 13:30 θα διεξαχθεί στο «Ολίμπικο» ένα ακόμη Derby Della Capitale, ανάμεσα σε Λάτσιο και Ρόμα, για την 4η αγωνιστική της Serie A.
Ένα παιχνίδι με μεγάλο ενδιαφέρον τόσο αγωνιστικά, όσο και γενικότερα, αφού φήμες αναφέρουν πως στο γήπεδο της «αιώνιας πόλης» θα βρεθούν οπαδοί από αρκετές χώρες, με φήμες να αναφέρουν και για φίλους του Παναθηναϊκού, που είναι αδελφοποιημένοι με εκείνους της Ρόμα! Φυσικά, υπάρχει και το ελληνικό στοιχείο, με τον Κώστα Τσιμίκα που αποτελεί ποδοσφαιριστή των «τζιαλορόσι», ως δανεικός από τη Λίβερπουλ.
Δείτε ΕπίσηςΠεριμένουν και οπαδούς του Παναθηναϊκού στο Λάτσιο-Ρόμα: «Συναγερμός για ξένους χούλιγκαν»
Ο 29χρονος αριστερός μπακ δεν βρίσκεται βέβαια στο αρχικό σχήμα του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, που για δεύτερο διαδοχικό ματς κρατάει τον «Τσίμι» στον πάγκο.
📋 La nostra formazione per Lazio-Roma 🐺#ASRoma pic.twitter.com/Sw5GYhP4an— AS Roma (@OfficialASRoma) September 21, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.