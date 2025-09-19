Περιμένουν και οπαδούς του Παναθηναϊκού στο Λάτσιο-Ρόμα: «Συναγερμός για ξένους χούλιγκαν»

Δημοσίευμα της Gazzetta dello Sport αναφέρει πως οπαδοί 7 διαφορετικών ομάδων θα βρίσκονται στο Ολίμπικο για το Λάτσιο-Ρόμα.

Η Ιταλία ζει και αναπνέει για το μεγάλο παραδοσιακό ντέρμπι της Λάτσιο με τη Ρόμα, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 13:30, μπας και λόγω της ώρας καταφέρουν οι αρχές να περιορίσουν τα επεισόδια μεταξύ των δύο πλευρών. Κάτι που αποτελεί και μεγάλο... πονοκέφαλο για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές και έχει σημάνει συναγερμό στην αστυνομία.

Η ανησυχία που υπάρχει στην πρωτεύουσα της γειτονικής χώρας γίνεται ακόμα πιο έντονη από την ενίσχυση που έχουν τόσο οι «Τζιαλορόσι» όσο και οι «Λατσιάλοι» από οπαδούς ξένων ομάδων, με τους οποίους έχουν αναπτύξει αδελφικές σχέσεις.

Χθεσινοβραδινό δημοσίευμα της Gazzetta dello Sport χτυπούσε το... καμπανάκι του κινδύνου, φιλοξενώντας εκτενές ρεπορτάζ για το θέμα αυτό με τίτλο: «Χούλιγκαν από τη μισή Ευρώπη: Ξένοι ultras, συναγερμός για το Λάτσιο-Ρόμα».

Η αδελφοποίηση οπαδών Ρόμα και Παναθηναϊκού

Όπως αναφέρεται λοιπόν, οι οπαδοί της Ρόμα θα έχουν τη συμπαράσταση της Θύρας 13 του Παναθηναϊκού, των Frente Atletico της Ατλέτικο Μαδρίτης, των Bad Blue Boys της Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Για τους Έλληνες, μάλιστα, γίνεται ειδική αναφορά τόσο λόγω του αγώνα Ρόμα-Παναθηναϊκός στα τέλη Ιανουαρίου όσο και εξαιτίας του παρελθόντος που υπάρχει και φτάνει σχεδόν δύο δεκαετίες πίσω, στο περιθώριο των παιχνιδιών της ιταλικής ομάδας με τον Ολυμπιακό.

Τα «αδέλφια» της Λάτσιο

Αντίστοιχη βοήθεια θα έχουν και οι οπαδοί της Λάτσιο, που θα έχουν τη στήριξη των Ultras και των Blue Side Lok της Λοκομοτίβ Λειψίας, των Sharks της Βίσλα Κρακοβίας, των Sofia West της Λέφσκι Σόφιας, αλλά και της Inner City Firm της Γουέστ Χαμ.

Για τους Πολωνούς γίνεται ειδική αναφορά λόγω της μαζικής παρουσίας που είχαν το 2015, αλλά και πέρυσι όταν το ματς είχε οριστεί στις 12:30 και τα επεισόδια στην πόλη της Ρώμης είχαν ξεκινήσει από τις 9:30 το πρωί.