Η Γιουβέντους δεν κατάφερε να κάνει το 4/4 στο πρωτάθλημα και να διευρύνει το νικηφόρο σερί, καθώς έμεινε στο 1-1 στην έδρα της Βερόνα και πέταξε για πρώτη φορά βαθμούς στη Serie A.

Από το μεσοβδόμαδο χορταστικό 4-4 απέναντι στη Ντόρτμουντ για την πρεμιέρα του Champions League, σε μια άνοστη ισοπαλία στην έδρα της Βερόνα. Οι Μπιανκονέρι άφησαν τη φαντασία τους στο... Βεστφάλεν κι έμοιαζαν σκασμένοι στη Βερόνα, η οποία τους περιόρισε σε ισοπαλία 1-1 κι έβαλε φρένο στο νικηφόρο ξεκίνημά τους στο πρωτάθλημα.

Οι φιλοξενούμενοι πάντως χαμογέλασαν πρώτοι στην αναμέτρηση, όταν στο 19΄ο Κονσεϊσάο είδε τον τερματοφύλακα ελαφρώς εκτός εστίας και με όμορφο τελείωμα στη γωνία άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Τούντορ. Η Γιουβέντους είχε την κατοχή, αλλά όπως αποδείχθηκε, όχι και τον έλεγχο με αποτέλεσμα να επιτρέψει την ισοφάριση. Στο 44΄καταλογίστηκε πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων για χέρι στην περιοχή και ο Ορμπάν νίκησε τον Ντι Γκρεγκόριο από την άσπρη βούλα για το 1-1.

Στο 51΄ο Μοντίπο αρνήθηκε το γκολ στον Βλάχοβιτς με εξαιρετική επέμβαση, στην τελευταία ευκαιρία της Γιουβέντους να αποδράσει με το τρίποντο. Εκείνη άλλωστε που βρέθηκε πιο κοντά στο γκολ μέχρι το τέλος του αγώνα ήταν η Βερόνα, όμως το... σημαιάκι στο γκολ του Σερντάρ (67΄) και ο Ντι Γκρεγκόριο και στην προσπάθεια του Φρέσε (80΄) διατήρησαν την ισορροπία.

Γιουβέντους (Ίγκορ Τούντορ): Ντι Γκρεγκόριο, Καλουλού, Γκάτι, Κέλι, Ζοάο Μάριο (83΄Ζεγκρόβα), Καμπιάσο, Λοκατέλι (46΄Κουπμάινερς), Τουράμ (57΄Ατζίτς), Γιλντίζ, Κονσεϊσάο (70΄Ντέιβιντ), Βλάχοβιτς (57΄Οπεντά)

Ανατροπή για τη Μπολόνια με πέναλτι στο 90΄+9'

Νωρίτερα η Μπολόνια λύγισε με ανατροπή 2-1 τη Τζένοα χάρη σε... buzzer-beater του Ορσολίνι στο 90΄+9΄. Αν και η ομάδα της Γένοβας προηγήθηκε με γκολ του Ελέρτσον στο 63', οι γηπεδούχοι έφεραν τα πάνω κάτω στο τελευταίο «σπριντ» του αγώνα. Αρχικά ο Κάστρο ισοφάρισε δέκα λεπτά αργότερα, ενώ ο Ορσολίνι ολοκλήρωσε την ανατροπή με πέναλτι στο 90΄+9΄για να ανεβάσει τους Ροσομπλού στην 8η θέση.