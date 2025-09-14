Η Αταλάντα πανηγύρισε με... στόμφο την πρώτη της νίκη στη Serie A, καθώς διέλυσε με 4-1 την Λέτσε. Νέα ήττα για τη Λάτσιο που λύγισε στην έδρα της Σασουόλο.

Πρώτη νίκη επιτέλους για την Αταλάντα! Οι Μπεργκαμάσκι ξέσπασαν με καλεσμένη τη Λέτσε στο Μπέργκαμο, την ισοπέδωσαν με 4-1 και πανηγύρισαν το πρώτο τους τρίποντο στη φετινή Serie A. Η Αταλάντα άνοιξε το σκορ στο 37΄με τον Σκαλβίνι, προτού ο Ντε Κετελάρ ανεβάσει τον δείκτη του σκορ στο 2-0 στο 51΄. Έντεκα λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Ζαλέφσκι να βρει δίχτυα, με τον Ντε Κετελάρ στα... καπάκια να γράφει το 4-0 με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στον αγώνα (73΄). Το μόνο που κατάφερε η Λέτσε ήταν να πετύχει το γκολ της τιμής με τον Εντρί στο 82΄.

Ξανά ήττα για τη Λάτσιο

Πάνω που πήγε να βρει ρυθμό, έσκυψε ξανά το κεφάλι η Λάτσιο. Οι Ρωμαίοι δεν κατάφεραν να κεφαλαιοποιήσουν πάνω στο εντυπωσιακό 4-0 επί της Βερόνα την προηγούμενη αγωνιστική και επέστρεψαν ξανά στις ήττες, υποκύπτοντας στα «τραύματά τους» στην έδρα της Σασαουόλο (1-0). Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημείωσε ο Φαντερά στο 70΄για να χαρίσει το τρίποντο στους γηπεδούχους.

Νωρίτερα η Ουντινέζε πέρασε αλώβητη από την έδρα της Πίζα και πανηγύρισε τη νίκη με 1-0. Σκόρερ ντύθηκε ο Μπράβο στο 14΄για να ανεβάσει την ομάδα του στην τρίτη θέση με απολογισμό επτά βαθμών.