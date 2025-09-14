Με την γκολάρα του Τζιοβάνι Σιμεόνε, η Τορίνο πήρε σπουδαίο διπλό και πρώτη νίκη στη φετινή Serie A, νικώντας με 0-1 τη Ρόμα του Κώστα Τσιμίκα, που βρέθηκε στην αποστολή αλλά δεν έπαιξε.

Την πρώτη της νίκη στη φετινή Serie A ύστερα από 3 αγωνιστικές και πρώτη μετά από 5 χρόνια εις βάρος της Ρόμα στο «Ολίμπικο» πέτυχε το μεσημέρι της Κυριακής (14/9) η Τορίνο. Η «Γκρανάτα» επικράτησε με 0-1 χάρη σε γκολάρα του Τζιοβάνι Σιμεόνε (το πρώτο του με τη φανέλα της ομάδας), δεν αγωνίστηκε ο Κώστας Τσιμίκας.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με αρκετό πάθος και «μάχες» στο χώρο του κέντρου, και ήταν εμφανές πως αμφότερες οι ομάδες ήθελαν να εξουδετερώσουν η μια το παιχνίδι της άλλης. Κάτι που ξεκάθαρα πέτυχαν, αφού σε ολόκληρο το πρώτο μέρος είδαμε μονάχα δυο αξιόλογες φάσεις.

Η πρώτη, στο 16ο λεπτό με την κεφαλιά του Κριστάντε έπειτα από κόρνερ να καταλήγει άουτ και η δεύτερη στο 34', και πάλι με κεφαλιά, αυτή τη φορά με πρωταγωνιστές τον Μαντσίνι που την έκανε και τον πορτιέρε Ισραέλ που μπλόκαρε δίχως πρόβλημα.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι «τζιαλορόσι» μπήκαν με περισσότερο κέφι, με τον Μπαλντάτσι να επιχειρεί το σουτ εκτός περιοχής αλλά την μπάλα να φεύγει μακριά στο 54', ενώ ίδια κατάληξη είχε και το κοντινό τελείωμα του Φέργκιουσον εντός περιοχής, τρία λεπτά μετά (57').

Το ποδόσφαιρο όμως είναι απρόβλεπτο και η Τορίνο στην πρώτη της τελική άνοιξε το σκορ! Ένα λεπτό πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας, η «Γκρανάτα» έφυγε στην αντεπίθεση, ο Σιμεόνε υποδέχθηκε την μπάλα, την έφερε ωραία στο δεξί και με άψογο τελείωμα την έστειλε στο πλαϊνό δίχτυ για το 0-1.

🚨 GOAL | Giovanni Simeone



Simeone fires to Roma's goal.



🇮🇹 Roma 0-1 Torinopic.twitter.com/vTmiuX3sNy — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 14, 2025

Το «Ολίμπικο»... ξύπνησε και η Ρόμα άγγιξε την ισοφάριση στο 63', όμως το φαλτσαριστό πλασέ του Σουλέ έφυγε μόλις άουτ, ενώ τρία λεπτά αργότερα (66') ο Σβίλαρ έκανε σπουδαία απόκρουση στο κοντινό τελείωμα του Αμπουκλάλ.

Ο Σέρβος κίπερ κράτησε την ομάδα του μέσα στο παιχνίδι και στο 81', όταν έδιωξε δύσκολα το συρτό σουτ του Βλάσιτς, με τους γηπεδούχους να έχουν την ευκαιρία τους στο 90+1' αλλά τον Ισραέλ να αποκρούει την κοντινή κεφαλιά του Πιτσίλι και να χαρίζει το τρίποντο στην ομάδα του.