Κώστας Τσιμίκας: Στον πάγκο ο Έλληνας μπακ για το ματς με την Τορίνο
Εκτός αρχικής ενδεκάδας επέλεξε να αφήσει τον Κώστα Τσιμίκα ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, για την εντός έδρας αναμέτρηση της Ρόμα με την Τορίνο (14/9, 13:30) στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Serie A.
Ο Έλληνας αριστερός μπακ θα βρίσκεται κανονικά στον «τζιαλορόσι» πάγκο του Ολίμπικο και δεν αποκλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής από τον έμπειρο Ιταλό τεχνικό.
The team has arrived!
🚍 Fuelled by Q8#ASRoma #RomaTorino pic.twitter.com/tBUlAHouOs— AS Roma English (@ASRomaEN) September 14, 2025
Θυμίζουμε πως ο «Τσίμι» βρίσκεται στη Ρόμα ως δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν από τη Λίβερπουλ, ενώ έχει επιλέξει να φοράει τον αριθμό «12».
📋 La nostra formazione per Roma-Torino 🐺#ASRoma pic.twitter.com/ocRPMbDyn0— AS Roma (@OfficialASRoma) September 14, 2025
