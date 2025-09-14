Κώστας Τσιμίκας: Στον πάγκο ο Έλληνας μπακ για το ματς με την Τορίνο

Κώστας Τσιμίκας: Στον πάγκο ο Έλληνας μπακ για το ματς με την Τορίνο

Newsroom
tsimikas_roma

Η Ρόμα φιλοξενεί την Τορίνο (14/9, 13:30) και ο Έλληνας αριστερός μπακ δεν βρίσκεται στην αρχική σύνθεση του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι.

Εκτός αρχικής ενδεκάδας επέλεξε να αφήσει τον Κώστα Τσιμίκα ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, για την εντός έδρας αναμέτρηση της Ρόμα με την Τορίνο (14/9, 13:30) στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Serie A.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ θα βρίσκεται κανονικά στον «τζιαλορόσι» πάγκο του Ολίμπικο και δεν αποκλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής από τον έμπειρο Ιταλό τεχνικό.

Θυμίζουμε πως ο «Τσίμι» βρίσκεται στη Ρόμα ως δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν από τη Λίβερπουλ, ενώ έχει επιλέξει να φοράει τον αριθμό «12».

 

     

