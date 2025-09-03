Τσιμίκας: Κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα της Ρόμα
Η Ρόμα απέκτησε τον Κώστα Τσιμίκα με τη μορφή δανεισμού από τη Λίβερπουλ, αποτελώντας το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των Τζιαλορόσι. Η κίνηση αυτή έγινε εγκαίρως, ώστε να προλάβει τις προθεσμίες για τις λίστες σε Ευρώπη και Ιταλία.
Η μετέπειτα αντίπαλος του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League είχε διορία μέχρι τα μεσάνυχτα της Τρίτης (2/9) με την ομάδα του Γκασπερίνι να συμπεριλαμβάνει κανονικά τον 29χρονο διεθνή αριστερό μπακ για τα οκτώ ματς.
Αναλυτικά η ευρωπαϊκή λίστα της Ρόμα
Σβίλαρ, Ανχελίνο, Κριστάντε, Εντικά, Πελεγκρίνι, Ελ Αϊναουί, Ντόβμπικ, Φέργκιουσον, Τσιμίκας, Κονέ, Σουλέ, Τσέλικ, Ντιμπάλα, Ερμόσο, Μαντσίνι, Ζιολκόβσκι, Μπέιλι, Βινίσιους, Γκιλάρντι, Ελ Σααραουί, Γκολίνι, Ρεντς.
Δείτε ΕπίσηςΕθνική Ελλάδας: Τα τετ α τετ του Γιοβάνοβιτς και η πρώτη προπόνηση στο «Γ. Βαρδινογιάννης»
Οι αντίπαλοι της Ρόμα κατά σειρά
Λιλ (εντός), Ρέιντζερς (εκτός), Βικτόρια Πλζεν (εντός), Σέλτικ (εκτός), Μίντιλαντ (εντός), Νις (εκτός), Στουτγκάρδη (εντός) και Παναθηναϊκό (εκτός).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.