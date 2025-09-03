Η Ρόμα κατέθεσε την ευρωπαϊκή της λίστα για τα οκτώ ματς της League Phase του Europa League, με τον Κώστα Τσιμίκα να συμπεριλαμβάνεται κανονικά σε αυτήν.

Η Ρόμα απέκτησε τον Κώστα Τσιμίκα με τη μορφή δανεισμού από τη Λίβερπουλ, αποτελώντας το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των Τζιαλορόσι. Η κίνηση αυτή έγινε εγκαίρως, ώστε να προλάβει τις προθεσμίες για τις λίστες σε Ευρώπη και Ιταλία.

Η μετέπειτα αντίπαλος του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League είχε διορία μέχρι τα μεσάνυχτα της Τρίτης (2/9) με την ομάδα του Γκασπερίνι να συμπεριλαμβάνει κανονικά τον 29χρονο διεθνή αριστερό μπακ για τα οκτώ ματς.

Αναλυτικά η ευρωπαϊκή λίστα της Ρόμα

Σβίλαρ, Ανχελίνο, Κριστάντε, Εντικά, Πελεγκρίνι, Ελ Αϊναουί, Ντόβμπικ, Φέργκιουσον, Τσιμίκας, Κονέ, Σουλέ, Τσέλικ, Ντιμπάλα, Ερμόσο, Μαντσίνι, Ζιολκόβσκι, Μπέιλι, Βινίσιους, Γκιλάρντι, Ελ Σααραουί, Γκολίνι, Ρεντς.

Οι αντίπαλοι της Ρόμα κατά σειρά

Λιλ (εντός), Ρέιντζερς (εκτός), Βικτόρια Πλζεν (εντός), Σέλτικ (εκτός), Μίντιλαντ (εντός), Νις (εκτός), Στουτγκάρδη (εντός) και Παναθηναϊκό (εκτός).