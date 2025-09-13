Ντέρμπι για χόρταση με ασπρόμαυρο φινάλε! Σε μια χορταστική ματσάρα με ανατροπές, επτά γκολ και πλούσιο θέαμα, η Γιουβέντους με γκολάρα στο 90΄+1΄θριάμβευσε επί της Ίντερ με 4-3.

Η αλήθεια είναι πως η Serie A δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια ματς... πόσω μάλλον σε τόσο εντυπωσιακά σκορ. Ίσως όμως αυτό το ζευγάρι να έχει τον παράγοντα «Χ» που το κάνει να ξεχωρίζει... Ποιος άλλωστε μπορεί να ξεχάσει το περσινό 4-4 στο μεταξύ τους αντάμωμα, και ποιος θα ξεχάσει το αποψινό! Σε μια ματσάρα για χόρταση με γκολάρες, επτά τέρματα κι ανατροπές, η Γιουβέντους με «οβίδα» του Ατζίζ στο 90΄+1΄έριξε στο καναβάτσο την Ίντερ με 4-3 και έβαψε ασπρόμαυρο το πρώτο Derbi D' Italia της φετινής σεζόν.

Το προβάδισμα η Γιουβέντους, απαντήσεις με σουτάρες Τσαλχάνογλου

Τον χορό των γκολ άνοιξαν οι Μπιανκονέρι στο 14΄όταν ο Κέλι με πλασέ στην κίνηση άφησε «άγαλμα» τον Ζόμερ για το 1-0. Η Ίντερ προσπάθησε να αντιδράσει και τελικά τη λύση έδωσαν τα μακρινά πόδια του Τσαλχάνογλου, Στο 30΄ο Τούρκος βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με συρτό σουτ σημάδεψε τη γωνία της εστίας για να ισοφαρίσει. Η χαρά των Νερατζούρι ωστόσο δεν κράτησε για πολύ... Οκτώ λεπτά αργότερα ο Γιλντίζ... ζήλεψε το πόδι του Τσαλχάνογλου και με εφάμιλλο, εντυπωσιακό σουτ αρκετά εκτός της περιοχής σημάδεψε τη γωνία της εστίας για το 2-1 της Γιουβέντους, παρά την προσπάθεια του Ζόμερ να αποσοβήσει το γκολ.

Στο β΄μέρος οι φιλοξενούμενοι έδειχναν να πατούν καλύτερα στο γήπεδο και τελικά ισορρόπησαν ξανά χάρη στον Τσαλχάνογλου, ο οποίος στο 66΄κοντρόλαρε τη μπάλα με το στήθος και εξαπέλυσε σουτάρα έξω από την περιοχή για το 2-2. Σε εκείνο το σημείο ήταν εμφανές πως ο αγώνας θα μπορούσε να ακολουθήσει πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις και οι λεπτομέρειες θα έκριναν την τελική έκβαση.

Ένας 19χρονος... τορπίλισε την Ίντερ

Αλλά ακόμα είχαμε... δρόμο μέχρι το φινάλε. Στο 76΄η Ίντερ προηγήθηκε για πρώτη φορά στο ματς όταν ο Τουράμ πήρε την κεφαλιά στο κόρνερ για το 2-3, όμως η Γιουβέντους απάντησε με ολόιδιο τρόπο! Στο 83΄οι Μπιανκονέρι κέρδισαν στημένη μπάλα και ένας άλλος... Τουράμ, ο Κεφρέν αυτή τη φορά, βρήκε δίχτυα με σκαστή κεφαλιά για το 3-3.

Όλα έδειχναν πως η επική μονομαχία τους θα έληγε χωρίς νικητή, αλλά στο 90΄+1΄μίλησε το θάρρος του Μαυροβούνιου Ατζίζ. Ο 19χρονος βρήκε τον χώρο έξω από την περιοχή και με οβίδα ταρακούνησε για τέταρτη φορά το πλεκτό του Ζόμερ, που βρήκε μεν τη μπάλα αλλά δεν κατάφερε να την κρατήσει μακριά από τα δίχτυα του. Μια νίκη που χάρισε το 3Χ3 για την απόλυτη Γιουβέντους που παρέμεινε στην κορυφή της Serie A, τη στιγμή που η Ίντερ έπεσε ξανά στο καναβάτσο μετά το κάζο στο «Τζουζέπε Μεάτσα» από την Ουντινέζε. σε λίγο...

Γιουβέντους (Μασιμιλιάνο Αλέγκρι): Ντι Γκρεγκόριο, Γκάτι (79΄Ζοάο Μάριο), Μπρέμερ, Κέλι, ΜακΚένι (79΄Ντέιβιντ), Καλουλού, Τουράμ, Λοκατέλι (73΄Αντζίζ), Κουπμάινερς (73΄Καμπάλ), Γιλντίζ, Βλάχοβιτς (73΄Οπεντά)

Ίντερ (Κρίσταν Κίβου): Ζόμερ, Ακάντζι, Ατσέρμπι, Μπαστόνι, Ντάμφρις (77΄Νταρμιάν), Κάρλος Αουγκούστο (64΄Ντιμάρκο), Μπαρέλα (64΄Ζιελίνσκι), Μικιταριάν, Τσαλχάνογλου (82΄Σούσιτς), Λαουτάρο (64΄Μπονί), Τουράμ