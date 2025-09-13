Ραμπιό: «Όλα έχουν ξεκαθαριστεί με τον Ρο, είναι καλό παιδί»

Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Μίλαν, ο Αντριέν Ραμπιό αναφέρθηκε στη διάσημη διαμάχη του με τον Τζόναθαν Ρο στα αποδυτήρια της Μαρσέιγ, διαβεβαιώνοντας ότι πλέον έχουν συμφιλιωθεί.

Μετά τη μεταγραφή του στη Μίλαν, ο Αντριέν Ραμπιό μίλησε για όλα όσα έγιναν στην Μαρσέιγ, και πιο συγκεκριμένα για τη διάσημη διαμάχη με τον Τζόναθαν Ρο. Όπυ στην πρεμιέρα της Ligue 1, η Μαρσέιγ ηττήθηκε στο 91’ με παίκτη λιγότερο από τη Ρεν, και στα αποδυτήρια έγινε χαμός ανάμεσα στους δύο παίκτες.

Ο προπονητής των Μασσαλών χαρακτήρισε το περιστατικό «μια κανονική μάχη σε παμπ», ενώ ο τεχνικός διευθυντής Μπενάτια ανέφερε ότι οι δύο παίκτες έπαιξαν μπουνιές. Ο πρόεδρος της Μαρσέιγ τους απέκλεισε αμέσως από την ομάδα, με αποτέλεσμα και οι δύο να βγουν στην αγορά και τελικά να καταλήξουν αμφότεροι στη Serie A.

Ωστόσο, ο Ραμπιό, στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των Ροσονέρι, τόνισε ότι όλα έχουν ξεκαθαριστεί: «Εγώ και ο Τζόναθαν μιλήσαμε ήδη. Ανταλλάξαμε ευχές για τη νέα μας ιταλική περιπέτεια. Είμαι χαρούμενος που θα τον ξαναδώ στο Σαν Σίρο και εκείνος το ίδιο. Ό,τι έγινε δεν αλλάζει τη σχέση μας. Είναι καλό παιδί».

Να θυμίσουμε πως ο Τζόναθαν Ρο μετά τα γεγονότα-σοκ στα αποδυτήρια της Μαρσέιγ που οδήγησαν στην αποχώρησή του έγινε και αυτός κάτοικος Ιταλιάς για λογαριασμό της Μπολόνια.