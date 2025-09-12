Μίλαν: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντριέν Ραμπιό

Μίλαν: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντριέν Ραμπιό

Rabiot

Ο Αντριέν Ραμπιό είναι και επίσημα παίκτης της Μίλαν καθώς ανακοινώθηκε από την ιταλική ομάδα.

Παίκτης της Μίλαν με κάθε επισημότητα ο Αντριέν Ραμπιό. Η επιστροφή του Γάλλου στην Serie A με τα χρώματα των «Ροσενέρι» ανακοινώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ομάδας.

Μετά την Γιουβέντους, επιστρέφει στα ιταλικά γήπεδα για την ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι σε μια συνεργασία των δύο τους που θυμίζει τα παλιά και με ένα απο τα ακριβότερα συμβόλαια του συλλόγου. Οι απολαβές του Γάλλου θα αγγίξουν τα 5,5 εκατ. ευρώ ετησίως. Ο ίδιος δήλωσε πως οι συζητήσεις με τον Ιταλό προπονητή για το πλάνο της ομάδας αρκούσαν για να πει το «ναι».

Θυμίζουμε πως ο Ραμπιό είχε τεθεί εκτός πλάνων της Μαρσέιγ, μετά την βίαια αντιπαράθεση με τον Ρόου.

Αντριάν Ραμπιό

 
@Photo credits: AC Milan/X
     

