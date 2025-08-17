Χαμός στα αποδυτήρια της Μαρσέιγ μετά την ήττα-σοκ από τη Ρεν (1-0). Οι τόνοι ανέβηκαν επικίνδυνα, με τον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι να ξεσπάει κατά των παικτών του, κατακεραυνώνοντάς τους.

Η χρονιά στη Ligue 1 ξεκίνησε με το χειρότερο δυνατό τρόπο για τη Μαρσέιγ. Η ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι ηττήθηκε 1-0 από τη Ρεν στις καθυστερήσεις, παρά το αριθμητικό της πλεονέκτημα, και το κλίμα στα αποδυτήρια μόνο ήρεμο δεν ήταν.

Σύμφωνα με το RMC Sport, στα αποδυτήρια της ομάδας ακολούθησε έντονος καβγάς, με τον Τζόναθαν Ρόου και τον Αντριάν Ραμπιό να ανταλλάσσουν βαριές κουβέντες. Ο Ραμπιό φέρεται να κατηγόρησε τον συμπαίκτη του ότι δεν προσπάθησε, με τον Ρόου να απαντά σε υψηλούς τόνους.

Το μέλλον του Ρόου πλέον είναι αβέβαιο, καθώς ορισμένα δημοσιεύματα τον τοποθετούν ανάμεσα στους παίκτες που ενδέχεται να αποχωρήσουν από το μέσα στον Αύγουστο.

Ο Ντε Τσέρμπι δεν μάσησε τα λόγια του

Από το ξέσπασμα στα αποδυτήρια δεν έλειψαν ούτε οι τοποθετήσεις άλλων παικτών. Οι Χόιμπιεργκ, Ρούλι και Μπαλέρντι εξέφρασαν ανοιχτά την απογοήτευσή τους για την εικόνα της ομάδας, αλλά αυτός που έκανε την πιο ηχηρή παρέμβαση ήταν ο ίδιος ο προπονητής.

Αναλυτικότερα ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι τα είπε έξω από τα δόντια: «Οι άλλοι μας χτυπούν στο γήπεδο, κι εμείς ερχόμαστε εδώ και τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Ότι έχουμε μικρά αρ@@@@α. Στη Μασσαλία, πρέπει να έχουμε μεγάλα».

« 𝗟𝗘𝗦 𝗔𝗨𝗧𝗥𝗘𝗦 𝗜𝗟𝗦 𝗦𝗘 𝗕𝗔𝗧𝗧𝗘𝗡𝗧 𝗦𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗧𝗘𝗥𝗥𝗔𝗜𝗡 𝗘𝗧 𝗡𝗢𝗨𝗦, 𝗢𝗡 𝗥𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘, 𝗢𝗡 𝗦𝗘 𝗧𝗔𝗣𝗘 𝗜𝗖𝗜 ! »



Roberto De Zerbi dans le vestiaire après la défaite face à Rennes.



Δεν είναι η πρώτη φορά που... "σκάει" ο Ντε Τσέρμπι

Ο πρώην τεχνικός της Μπράιτον έχει δείξει και στο παρελθόν ότι δεν συγκρατεί εύκολα τα νεύρα του. Τον περασμένο Φεβρουάριο, μετά την ήττα από την Οσέρ με 3-0 και την αποβολή του Ντέρεκ Κορνίλιους, είχε εξαπολύσει επίθεση κατά της διαιτησίας, αφήνοντας και αιχμές για το μέλλον του στο γαλλικό ποδόσφαιρο:«Είμαι Ιταλός και μετά τη Μαρσέιγ, δεν νομίζω ότι θα ξαναπροπονήσω ομάδα στη Γαλλία. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με το επίπεδο της διαιτησίας εδώ. Αν οι Γάλλοι είναι ευχαριστημένοι, μπράβο τους. Εγώ δεν είμαι».

