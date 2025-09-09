Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιταλία, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης έχει μπει για τα καλά στα ραντάρ της Ίντερ, που σκέφτεται να κινηθεί για την απόκτησή του.

Η ιταλική ιστοσελίδα «Tuttosport» ανέφερε σε σημερινό της δημοσίευμα πως ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης έχει κερδίσει τους ανθρώπους της Ίντερ, η οποία σκέφτεται να κάνει κίνηση για την απόκτησή του ακόμη και τον Ιανουάριο.

Οι ιθύνοντες των «Νεραντζούρι» έχουν μείνει αρκετά ικανοποιημένοι απ' όσα έχουν δει από τον 21χρονο Έλληνα αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος πήγε στην Βόλφσμπουργκ το περασμένο καλοκαίρι αντί 11,75 εκατ. ευρώ και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Η Ίντερ τον θέλει κυρίως για την επόμενη σεζόν, όμως σκέφτεται και το ενδεχόμενο να κινηθεί από τον Γενάρη για την μεταγραφή του, έτσι ώστε να προλάβει τον ανταγωνισμό και να του δώσει χρόνο να «μεγάλώσει» δίπλα στους Ντε Βράι και Ατσέρμπι.

Την περασμένη σεζόν ο Κουλιεράκης πραγματοποίησε 38 συμμετοχές (οι πέντε με τον ΠΑΟΚ) σκοράροντας τρία γκολ και δίνοντας τρεις ασίστ σε περισσότερα από 3.250 λεπτά.