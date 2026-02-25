Απολαύστε τα 13 γκολ των επαναληπτικών αγώνων των play-offs του Champions League, με την ιστορική πρόκριση της Μπόντο/Γκλιμτ επί της Ίντερ να ξεχωρίζει.

Οι ρεβάνς των play - offs της Τρίτης (24/2) του Champions League ολοκληρώθηκαν με 13 γκολ, θέαμα και την Μπόντο/Γκλιμτ να κλέβει την παράσταση! Οι Νορβηγοί έχοντας το πλεονέκτημα του πρώτου αγώνα (3-1), επικράτησαν της Ίντερ και στο «Σαν Σίρο» με 2-1 και προκρίθηκαν στους «16» της διοργάνωσης.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης λύγισε τη Κλαμπ Μπριζ του εξαιρετικού Χρήστου Τζόλη με 4-1 και έκλεισε θέση στoυς «16». Η Νιούκαστλ μετά το 6-1 του πρώτου αγώνα, επικράτησε με 3-2 της Καραμπάγκ και πήρε το εισιτήριο της επόμενης φάσης. Χωρίς γκολ έληξε η αναμέτρηση Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός στη Γερμανία, με τους Γερμανούς να παίρνουν την πρόκριση χάρη στο 2-0 του πρώτου αγώνα.