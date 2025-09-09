Κουλιεράκης: «Πολλά δεν πήγαν καλά, ήταν καμπανάκι αυτή η ήττα» (vid)

Ο κεντρικός αμυντικός της Εθνικής, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης ανέφερε πως πολλά πράγματα δεν πήγαν καλά για να έρθει αυτό το 0-3 από την Δανία, ενώ επισήμανε πως αυτή η ήττα ήταν ένα καμπανάκι.

Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε κόντρα στην Δανία γνωρίζοντας την ήττα με 3-0 στο Καραϊσκάκης για την 2η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης μιλώντας στην κάμερα του ALPHA ανέφερε τα εξής: «Πολλά δεν πήγαν καλά για αυτή την εμφάνιση. Κυρίως η συγκέντρωση για όσα δουλέψαμε στις προπονήσεις. Η Δανία είναι καλή ομάδα, τοπ λέβελ που λέμε. Το στυλ παιχνιδιού μας δεν βοήθησε και σίγουρα ήταν σαν... καμπανάκι αυτή η ήττα. Μπορούμε να γυρίσουμε την κατάσταση, είμαι πολύ αισιόδοξος! Θα μάθουμε από το λάθη μας».

Για την συνέχεια: «Έχουμε δείξει την ποιότητά μας, θέλουμε να παίζουμε με καλές ομάδες και δυστυχώς, θα υπάρξουν και αυτές οι ημέρες. Έχουμε βάλει εκεί τον πήχη πλέον. Να γυρίσουμε την κατάσταση, διότι μπορούμε, το έχουμε αποδείξει. Στα καλά να είμαστε εδώ, ενωμένοι και στα κακά, όταν είμαστε στον πάτο. Έχουμε καλό γκρουπ και ο κόσμος καταλαβαίνει».

Για το τι ειπώθηκε στα αποδυτήρια: «Κάναμε κάποιες συζητήσεις στα αποδυτήρια. Κάνουν καλό τέτοιες συζητήσεις που θα μας βοηθήσουμε στη συνέχεια. Προς το παρόν συγκεντρωνόμαστε στις ομάδες μας και μετά η Σκωτία. Θα είναι ιδιαίτερο ματς, σίγουρα. Περιμένουμε πως και πως την επόμενη κλήση».