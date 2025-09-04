Η μοναδική σχέση του Αρμάνι με τον Μέσι και τον... Μαραντόνα!

Ο Αρμάνι συνεργάστηκε με κορυφαίους ποδοσφαιριστές, ενώ δημιούργησε τη φανέλα «Maradona Game» για τη Νάπολι, αφήνοντας ανεξίτηλο στίγμα στον κόσμο της μόδας και του ποδοσφαίρου.

Ο κόσμος αποχαιρετά τον Τζόρτζιο Αρμάνι, τον θρυλικό Ιταλό σχεδιαστή μόδας που «έφυγε» από τη ζωή την Πέμπτη, σε ηλικία 91 ετών, στο Μιλάνο. Αναγνωρισμένος για την ικανότητά του να καθορίζει τάσεις για περισσότερα από 50 χρόνια, ο Αρμάνι άφησε το στίγμα του και στον κόσμο του ποδοσφαίρου, ντύνοντας κορυφαίους αθλητές και προσδίδοντας στυλ στα μεγαλύτερα κλαμπ.

Ο Λιονέλ Μέσι υπήρξε ένας από τους αστέρες που συνεργάστηκαν με τον Αρμάνι, ενώ σε έναν μοναδικό φόρο τιμής στον Ντιέγκο Μαραντόνα, ο σχεδιαστής δημιούργησε το 2021 σε συνεργασία με τη Νάπολι τη ειδική φανέλα «Maradona Game», τιμώντας τη σύνδεση του θρύλου με το κλαμπ και την πόλη.

«Με απεριόριστη θλίψη, ο Όμιλος Αρμάνι ανακοινώνει τον θάνατο του δημιουργού, ιδρυτή και ακούραστου κινητήρα του: Τζόρτζιο Αρμάνι», ανέφερε η εταιρεία μόδας. Ο σχεδιαστής έφυγε από τη ζωή περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και τον Λέο Ντελ’Όρκο, σύντροφό του τα τελευταία είκοσι χρόνια.

Ο Μέσι έχει μείνει χαραγμένος στη μνήμη του κοινού μέσα από ξεχωριστές στιγμές με τον ιταλικό οίκο μόδας. Τον Ιανουάριο του 2016, κατά την απονομή της Χρυσής Μπάλας για το 2015, ο Αργεντινός σταρ εντυπωσίασε με ένα κλασικό μαύρο σμόκιν Αρμάνι, που ξεχώριζε ανάμεσα στις πιο εκκεντρικές εμφανίσεις άλλων αστεριών.

Δίπλα του, η Αντονέλα φορούσε ένα κομψό φόρεμα Rosa Clará, δείχνοντας αρμονία και στυλ ως ζευγάρι, μόλις τέσσερις μήνες μετά τη γέννηση του γιου τους Ματέο. Η επιλογή του Μέσι βασίστηκε στη γραμμή «Made To Measure» της Emporio Armani, σχεδιασμένη για να προσαρμόζεται στο σώμα και να αναδεικνύει την προσωπικότητα του κατόχου.

Λίγους μήνες αργότερα, για τον γάμο του, ο Μέσι ξανά επέλεξε τον Αρμάνι και τη γραμμή «Made To Measure», ντύνοντας τον ίδιο και τα δύο παιδιά του με κοστούμια φτιαγμένα κατά παραγγελία, συνδυάζοντας πολυτέλεια, κομψότητα και άνεση σε μια από τις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής του. Κάθε λεπτομέρεια, από το κόψιμο μέχρι τα αξεσουάρ, είχε σχεδιαστεί για να αναδείξει την προσωπικότητα της οικογένειας Μέσι.

Ο Αρμάνι και ο φόρος τιμής στον Ντιέγκο Μαραντόνα

Ο Ιταλός σχεδιαστής απέτισε έναν μοναδικό φόρο τιμής στον Μαραντόνα, δημιουργώντας μαζί με τη Νάπολι τη φανέλα «Maradona Game», η οποία παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο του 2021, ένα χρόνο μετά τον θάνατο του θρύλου. Η ειδική αυτή φανέλα, υπογεγραμμένη από την EA7 (Αρμάνι), χρησιμοποιήθηκε σε τρία παιχνίδια πρωταθλήματος εκείνου του μήνα και κυκλοφόρησε σε 1.926 κομμάτια, σε αριθμό που τιμούσε το έτος ίδρυσης της Νάπολι. Το σχέδιο απεικόνιζε το πρόσωπο του Μαραντόνα σε στυλιζαρισμένη μορφή μαζί με ένα αποτύπωμα δαχτύλου, συμβολίζοντας τη μνήμη και την κληρονομιά του θρύλου.

Napoli will wear a Diego Maradona inspired shirt in their Serie A games in November



The commemorative shirt pays tribute to the Gli Azzurri legend a year on from his death



@sscnapoli pic.twitter.com/V1N1JJnWj2 November 6, 2021

Ικανότητα και επιρροή στο ιταλικό ποδόσφαιρο

Ο Αρμάνι δεν περιορίστηκε στη μόδα: άφησε το στίγμα του και στον αθλητισμό, ιδιαίτερα στη Μίλαν, συνεργαζόμενος με τον Αντρέι Σεβτσένκο και εμπνεόμενος από το εμβληματικό νούμερο 7 για τη γραμμή EA7. Η EA7 έντυσε τη Νάπολι και την εθνική Ιταλίας σε Ολυμπιακούς Αγώνες από το Λονδίνο 2012 έως το Παρίσι 2024.

Επιπλέον, ο Αρμάνι συνεργάστηκε με κορυφαία κλαμπ όπως η Γιουβέντους, η Τσέλσι και η Μπάγερν, σχεδιάζοντας ενδυμασίες που συνδύαζαν στυλ και λειτουργικότητα, ενώ ντύνει και την εθνική Ιταλίας σε όλες τις κατηγορίες. Το Μιλάνο αποτέλεσε το κέντρο του έργου και της κληρονομιάς του, συνδέοντας πασαρέλες και γήπεδα και καθιερώνοντάς τον ως ένα παγκόσμιο σύμβολο μόδας και αθλητισμού.