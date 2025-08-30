Μπολόνια - Κόμο 1-0: Η ομάδα του Λυκογιάννη «λύγισε» Δουβίκα και Φάμπρεγκας
Η πρώτη ελληνική «μονομαχία» μεταξύ της Μπολόνια και της Κόμο είχε... νικητή τον Μπάμπη Λυκογιάννη, καθώς οι Ροσομπλού επικράτησαν με 1-0 στην έδρα τους. Βασικός για την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας ήταν ο Τάσος Δουβίκας.
Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης ήρθε από το σουτ του Ορσολίνι στο 59', μετά την εξαιρετική ενέργεια του Κάστρο. Με αυτόν τον τρόπο, η Μπολόνια πήρε τους πρώτους της τρεις βαθμούς στο πρωτάθλημα, ενώ η Κόμο γνώρισε την πρώτη της ήττα.
Στο άλλο ματς, η Αλατάντα δεν κατάφερε να σπάσει το ρόδι και αρκέστηκε στο 1-1 απέναντι στην έδρα της Πάρμα. Οι φιλοξενούμενοι μπορεί να άνοιξαν το σκορ στο 79' με το μακρινό σουτ του Πάσαλιτς, ωστόσο ο Κουτρόνε ισοφάρισε με... κοντινό ριμπάουντ έξι λεπτά μετά.
