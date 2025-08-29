Ο Ράσμους Χόιλουντ θα παραχωρηθεί δανεικός στη Νάπολι από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τις δύο ομάδες να έρχονται σε συμφωνία για τον Δανό σέντερ φορ.

Η Νάπολι κινήθηκε δυναμικά στη μεταγραφική αγορά τις τελευταίες δέκα ημέρες, με στόχο να καλύψει το μεγάλο κενό που της άφησε ο τραυματισμός του Ρομέλου Λουκάκου.

Οι Παρτενοπέι σύντομα στράφηκαν στον Ράσμους Χόιλουντ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι διαπραγματεύσεις προχώρησαν γρήγορα και πλέον η συμφωνία θεωρείται οριστική και επιβεβαιωμένη από τον έγκριτο Νικολό Σκίρα.

Συγκεκριμένα, ο Δανός διεθνής επιθετικός μετακινείται στη Νάπολι με τη μορφή δανεισμού, αντί του ποσού των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Το deal περιλαμβάνει υποχρεωτική οψιόν αγοράς ύψους 40 εκατ. ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι η ιταλική ομάδα θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Champions League της σεζόν 2026/27. Το νέο συμβόλαιο του Χόιλουντ θα εκπνέει το 2030, με τις ετήσιες απολαβές του να φτάνουν περίπου τα 5 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Κόκκινοι Διάβολοι θα διατηρήσουν ποσοστό 10% σε πιθανή μελλοντική μεταπώληση του παίκτη, εξασφαλίζοντας έτσι μερίδιο από μια ενδεχόμενη νέα συμφωνία.