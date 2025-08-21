Τσιμίκας: Ενδιαφέρεται η Μαρσέιγ για την απόκτησή του
Ο Κώστας Τσιμίκας φαίνεται πως βρίσκεται στην τελική ευθεία για αποχώρηση από τη Λίβερπουλ, καθώς ο ανταγωνισμός στη θέση του αριστερού μπακ έχει εκτοπίσει τον Έλληνα διεθνή από τα πλάνα του Σλοτ.
Τη δεδομένη στιγμή, η Μαρσέιγ σύμφωνα με δημοσιεύμα της Daily mail φαίνεται να πορεύεται... δυνατά, με τους ανθρώπους να είναι έτοιμοι να καταθέσουν επίσημη πρόταση για την απόκτηση του παίκτη.
Παράλληλα, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και από άλλες ευρωπαϊκές ομάδες για τον διεθνή μπακ, με τη Λιλ να βρίσκεται στο κάδρο ως πιθανός προορισμός, καθώς ο ίδιος δείχνει αποφασισμένος να συνεχίσει σε ομάδα που συμμετέχει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Marseille are interested in Liverpool defender Kostas Tsimikashttps://t.co/4MWiqtl0Fj pic.twitter.com/zeG5a0XJAT— Mirror Football (@MirrorFootball) August 21, 2025
