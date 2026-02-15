Τορίνο - Μπολόνια 1-2: Χαμογέλασε ξανά μετά από αρνητικό σερί
Αντίδραση για τη Μπολόνια, η οποία έθεσε τέλος στο αρνητικό σερί και με νίκη με 2-1 στην έδρα της Τορίνο επέστρεψε στην κούρσα για την ευρωπαϊκή έξοδο. Έπειτα από ένα «στείρο» πρώτο μέρος που θα ξεχαστεί γρήγορο, οι Ροσομπλού προηγήθηκαν στο 49΄με τον Μορί, προτού ο Βλάσιτς φέρει το ματς στα ίσα στο 62΄για το 1-1 της Τορίνο.
Οκτώ λεπτά αργότερα ωστόσο ο Κάστρο ανάκτησε το προβάδισμα της Μπολόνια που διατηρήθηκε έως το τελευταίο σφύριγμα και την ανέβασε στην 8η θέση, εννιά βαθμούς μακριά από την πρώτη εξάδα.
Νωρίτερα μέσα στην ημέρα νίκες πανηγύρισαν οι Σασουόλο και Πάρμα που επιβλήθηκαν απέναντι σε Σασουόλο (0-2) και Βερόνα (2-1) αντίστοιχα, ενώ ισόπαλο χωρίς σκορ έληξε το ματς απέναντι σε Κρεμονέζε και Τζένοα.
Τα αποτελέσματα της Κυριακής στη Serie A (15/2)
Ουντινέζε - Σασουόλο 1-2
Κρεμονέζε - Τζένοα 0-0
Πάρμα - Βερόνα 2-1
Τορίνο - Μπολόνια 1-2
