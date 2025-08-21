Την απόκτηση του 22χρονου χαφ της Λανς, Αντί Ντιούφ, φαίνεται να ολοκλήρωσε η Ίντερ για το ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Ενίσχυση στον άξονα για την Ίντερ. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Νερατζούρι κατέληξαν σε οριστική συμφωνία με τη Λανς για την απόκτηση του Γάλλου χαφ, Αντί Ντιούφ.

Όπως μεταδίδει ο γνωστός δημοσιογράφος, ο ποδοσφαιριστής με τη σειρά του έχει συμφωνήσει ήδη με την Ίντερ για συμβόλαιο διάρκειας έως το καλοκαίρι του 2030, σε μια μεταγραφή που σε πρώτη φάση αναμένεται να ανέλθει στα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Στη συμφωνία ωστόσο των δυο ομάδων συμπεριλαμβάνονται και διάφορα μπόνους, τα οποία εφόσον επιτευχθούν μπορούν να ανεβάσουν το τελικό ποσό στα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Πλέον το μόνο που απομένει είναι να ολοκληρωθεί το τυπικό σκέλος της υπόθεσης, με τον Γάλλο να ταξιδεύει στο Μιλάνο για ιατρικά μέσα στην εβδομάδα για να οριστικοποιήσει τη μεταγραφή του.

Την περσινή περίοδο ο 22χρονος μέσος κατέγραψε συνολικά 37 συμμετοχές με τη φανέλα της Λανς σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό ένα γκολ και δυο ασίστ.