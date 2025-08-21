Ίντερ: Κάνει δικό της τον Ντιουφ από τη Λανς με 25 εκατ. ευρώ
Ενίσχυση στον άξονα για την Ίντερ. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Νερατζούρι κατέληξαν σε οριστική συμφωνία με τη Λανς για την απόκτηση του Γάλλου χαφ, Αντί Ντιούφ.
Όπως μεταδίδει ο γνωστός δημοσιογράφος, ο ποδοσφαιριστής με τη σειρά του έχει συμφωνήσει ήδη με την Ίντερ για συμβόλαιο διάρκειας έως το καλοκαίρι του 2030, σε μια μεταγραφή που σε πρώτη φάση αναμένεται να ανέλθει στα 20 εκατομμύρια ευρώ.
Στη συμφωνία ωστόσο των δυο ομάδων συμπεριλαμβάνονται και διάφορα μπόνους, τα οποία εφόσον επιτευχθούν μπορούν να ανεβάσουν το τελικό ποσό στα 25 εκατομμύρια ευρώ.
Πλέον το μόνο που απομένει είναι να ολοκληρωθεί το τυπικό σκέλος της υπόθεσης, με τον Γάλλο να ταξιδεύει στο Μιλάνο για ιατρικά μέσα στην εβδομάδα για να οριστικοποιήσει τη μεταγραφή του.
Την περσινή περίοδο ο 22χρονος μέσος κατέγραψε συνολικά 37 συμμετοχές με τη φανέλα της Λανς σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό ένα γκολ και δυο ασίστ.
🚨⚫️🔵 Andy Diouf to Inter, here we go! Deal in place for French midfielder to join from RC Lens.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2025
Contract until June 2030. Fixed fee €20m, total package could reach €25m with add-ons.
Diouf will travel for medical this week after green light to the move. 🇫🇷 pic.twitter.com/fmSsWeFvVl
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.