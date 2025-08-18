Αταλάντα: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζαλέφσκι από την Ίντερ
Στο Μπέργκαμο θα αγωνίζεται για τα επόμενα χρόνια ο Νικολά Ζαλέφσκι. Η Αταλάντα προχώρησε στην ανακοίνωση της απόκτησης του Πολωνού μπακ-χαφ από την Ίντερ, εκταμιεύοντας το ποσό των 17 εκατομμυρίων ευρώ για να τον κάνει δικό της.
Όπως έγινε γνωστό, ο Ζαλέφσκι έβαλε την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Μπεργκαμάσκι, ενώ στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν επέκτασης για ακόμα δυο χρόνια.
Κάπως έτσι ο Ζαλέφσκι αποχωρεί από την Ίντερ μετά από μια σύντομη παρουσία με τα Νερατζούρι, με τους οποίους αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό της σεζόν μετά τη λήξη του δανεισμού του στη Ρόμα.
Benvenuto a Bergamo, Nicola 🇵🇱🙌@newbalance | #GoAtalantaGo ⚫️🔵— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 18, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.