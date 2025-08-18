Την απόκτηση του Νικολά Ζαλέφσκι από την Ίντερ ανακοίνωσε η Αταλάντα, η οποία τον έκανε δικό της με 17 εκατομμύρια ευρώ.

Στο Μπέργκαμο θα αγωνίζεται για τα επόμενα χρόνια ο Νικολά Ζαλέφσκι. Η Αταλάντα προχώρησε στην ανακοίνωση της απόκτησης του Πολωνού μπακ-χαφ από την Ίντερ, εκταμιεύοντας το ποσό των 17 εκατομμυρίων ευρώ για να τον κάνει δικό της.

Όπως έγινε γνωστό, ο Ζαλέφσκι έβαλε την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Μπεργκαμάσκι, ενώ στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν επέκτασης για ακόμα δυο χρόνια.

Κάπως έτσι ο Ζαλέφσκι αποχωρεί από την Ίντερ μετά από μια σύντομη παρουσία με τα Νερατζούρι, με τους οποίους αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό της σεζόν μετά τη λήξη του δανεισμού του στη Ρόμα.