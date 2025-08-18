Με την ολοκλήρωση των φιλικών της προετοιμασίας, ο Μαουρίτσιο Σάρι φαίνεται να να καταστάλλαξε στο ποιος από τους Προβεντέλ και Μανδά θα είναι Νο.1 στην ιεραρχία την φετινή σεζόν.

Η προετοιμασία της Λάτσιο για την φετινή σεζόν έφτασε στο τέλος της μετά το φιλικό με τον Ατρόμητο, αφού την προσεχή Κυριακή (24/08-19:30) η ομάδα της ιταλικής πρωτεύουσας παίζει το πρώτο της παιχνίδι στην φετινή Serie A στην έδρα της Κόμο του Τάσου Δουβίκα.

Ο τεχνικός των «Λατσιάλι», Μαουρίτσιο Σάρι έχει μπροστά του λίγες μέρες να λάβει σημαντικές αποφάσεις αναφορικά με το βασικό σχήμα που θα χρησιμοποιήσει, όμως φαίνεται ήδη να έχει καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα.

Μία από τις θέσεις όπου υπάρχει ήδη ειλημμένη απόφαση φαίνεται να είναι εκείνη του τερματοφύλακα, αφού ο Ιταλός τεχνικός, σύμφωνα με την «Corriere dello Sport», θα διατηρήσει τον Ιβάν Προβεντέλ ως πρώτη επιλογή, με τον Χρήστο Μανδά να έχει και πάλι ρόλο μπακ απ.

Η «Il Messaggero» σημείωσε δε πως ο Ιταλός τεχνικός εκτιμάει πολύ τον 31χρονο Ιταλό κίπερ λόγω της ικανότητάς του με την μπάλα στα πόδια, αλλά και της απόδοσής του κάτω από τα δοκάρια ενώ εκείνος είναι πιστός στις αρχές της ποδοσφαιρικής φιλοσοφίας του Σάρι.

Ο Έλληνας κίπερ θα πρέπει μέσα από τις ευκαιρίες που θα του δοθούν να καταφέρει να εκτοπίσει πάλι τον Ιταλό τερματοφύλακα, όπως είχε συμβεί επί Μπαρόνι. Ο ίδιος μίλησε για τον συναγωνισμό που έχει με τον Προβεντέλ μετά το ματς με τον Ατρόμητο απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

«Είμαστε ευχαριστημένοι με τη δουλειά που έχουμε κάνει κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και παίζουμε καλά στο φιλικά. Είμαστε έτοιμοι για το πρωτάθλημα... Όταν προπονούμαι σκληρά, το κάνει κι αυτός (Προβεντέλ), και αυτό μου επιτρέπει να βελτιώσω το επίπεδό μου. Υπάρχει μια υπέροχη ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια. Δεν έχει σημασία ποιος παίζει, αλλά να τα πάμε καλά. Η απόφαση θα εξαρτηθεί από τον προπονητή Σάρι. δεν ξέρουμε ακόμα ποιος παίζει. Ακόμα κάνουμε ροτέισον στα φιλικά. Έχω βελτιώσει την κίνηση των ποδιών μου, δουλεύω πολύ πάνω σε αυτό. Πέρυσι με τον Μπαρόνι, βελτίωσα πολύ τη νοοτροπία μου, στο να βγαίνω έξω, στο να μένω στο τέρμα. φέτος, βελτίωσα την τεχνική μου με τα πόδια μου.