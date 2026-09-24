Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως οι οπαδοί της Λάτσιο απειλούν να μην ψηφίσουν την Τζόρτζια Μελόνι αν δεν φύγει από την ομάδα ο Κλαούντιο Λοτίτο.

Την ώρα που η Λάτσιο του Χρήστου Μανδά τα πηγαίνει περίφημα στη Serie A, η μεγάλη κόντρα που έχει ανοίξει μεταξύ των οπαδών της ομάδας και του Κλαούντιο Λοτίτο μαίνεται, με τους σκληροπυρηνικούς υποστηρικτές του κλαμπ να θέλουν την απομάκρυνση του 69χρονου επιχειρηματίας, ο οποίος έχει στην κατοχή του τον σύλλογο από το 2004.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, οι πολιτικές προεκτάσεις της κόντρας αρχίζουν να έχουν ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, καθώς οι γνωστοί για τις (ακρο)δεξιές τους πεποιθήσεις φίλαθλοι των Λατσιάλι απειλούν να μην ψηφίσουν την Τζόρτζια Μελόνι αν δεν υπάρξει αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της αγαπημένης τους ομάδας!

Ο Λοτίτο είναι μέλος του Forza Italia, εντούτοις το ίδιο ισχύει και για μερικούς από τους επικριτές του, όπως ο τοπικός κυβερνήτης της περιοχής, Φραντσέσκο Ρόκα, που κατά τη διάρκεια διαδήλωσης των οπαδών της Λάτσιο τον Ιούλιο είχε πει ότι «ο Λοτίτο πρέπει να καταλάβει ότι ο χρόνος του στην ομάδα δείχνει να τελειώνει για τους περισσότερους οπαδούς της ομάδας».