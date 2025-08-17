Μανδάς: «Είδα ξανά πολλούς φίλους μου, αυτά τα στοιχεία έχω βελτιώσει»

Ο Χρήστος Μανδάς μίλησε για την συνάντησή του με την πρώτη του ομάδα τον Ατρόμητο στο χθεσινό φιλικό, την σχέση του με τον έτερο κίπερ της ομάδας, Προβεντέλ και τα στοιχεία που έχει βελτιώσει.

Μετά το πέρας της φιλικής αναμέτρησης της Λάτσιο με τον Ατρόμητο, ο τερματοφύλακας των «Λατσιάλι», Χρήστος Μανδάς παραχώρησε δηλώσεις τόσο αμέσως μετά την λήξη του ματς όσο και στην μικτή ζώνη.

Ο Έλληνας κίπερ αναφέρθηκε στην συνάντηση που είχε με το «αστέρι», που ήταν η πρώτη του ομάδα, μετά από πολύ καιρό, στις καλές σχέσεις που διατηρεί με τον έτερο τερματοφύλακα της ομάδας, Προβεντέλ, παρά τον ανταγωνισμό μεταξύ τους για την θέση του βασικού και τα στοιχεία που βελτίωσε με την δουλειά που έριξε στην φετινή προετοιμασία.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μανδάς

«Ένα νευρικό πρώτο ημίχρονο, αλλά παίξαμε καλά, παίξαμε το ποδόσφαιρό μας. Είμαστε έτοιμοι για την έναρξη του πρωταθλήματος. Έχουμε μια εβδομάδα, μπορούμε να δουλέψουμε πάνω σε ό,τι δεν πάει καλά και ότι δεν λειτουργεί. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα. Είμαστε ενωμένοι. Είναι σημαντικό για μένα που ξεκινάω την τρίτη μου χρονιά εδώ, είμαι πολύ χαρούμενος. Δουλεύουμε σκληρά στην προπόνηση στην αμυντική λειτουργία και μπορούμε να δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά. Υπάρχουν πολλά πράγματα που έχουμε κάνει σωστά και άλλα που πρέπει να διορθώσουμε. Το μηδέν στην εστία είναι σημαντικό για εμάς τους τερματοφύλακες».

Για τον Νόσλιν και το φιλικό με τον Ατρόμητο:

«Δουλεύει σκληρά κάθε μέρα. Νομίζω ότι είμαστε όλοι πολύ σημαντικοί για την ομάδα. Όλοι δουλεύουν καλά. Θα δούμε πώς θα ξεκινήσουμε καλά όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Η περσινή χρονιά ήταν μια σπουδαία εμπειρία. Φέτος, μπορούμε να κάνουμε τα σωστά πράγματα. Δεν θέλω να μιλήσω πολύ. είναι καλύτερα να αφήσω το γήπεδο να μιλήσει... Είμαι χαρούμενος. Είδα πολλούς φίλους μου ξανά. Ήταν η πρώτη μου ομάδα και είμαι χαρούμενος. Τώρα θα πω γεια. Οι οπαδοί της Λάτσιο είναι πάντα μαζί μας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό».

Για την δουλειά στην προετοιμασία και τον Προβεντέλ:

«Είμαστε ευχαριστημένοι με τη δουλειά που έχουμε κάνει κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και παίζουμε καλά στο φιλικά. Είμαστε έτοιμοι για το πρωτάθλημα... Όταν προπονούμαι σκληρά, το κάνει κι αυτός (Προβεντέλ), και αυτό μου επιτρέπει να βελτιώσω το επίπεδό μου. Υπάρχει μια υπέροχη ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια. Δεν έχει σημασία ποιος παίζει, αλλά να τα πάμε καλά. Η απόφαση θα εξαρτηθεί από τον προπονητή Σάρι. δεν ξέρουμε ακόμα ποιος παίζει. Ακόμα κάνουμε ροτέισον στα φιλικά. Έχω βελτιώσει την κίνηση των ποδιών μου, δουλεύω πολύ πάνω σε αυτό. Πέρυσι με τον Μπαρόνι, βελτίωσα πολύ τη νοοτροπία μου, στο να βγαίνω έξω, στο να μένω στο τέρμα. φέτος, βελτίωσα την τεχνική μου με τα πόδια μου.

Για την ένταση που υπήρξε:

«Αυτά δεν είναι καλά πράγματα. Σήμερα, το πρώτο ημίχρονο είχε πολύ ένταση, αλλά πρέπει να βελτιωθούμε σε αυτόν τον τομέα. Δεν είναι καλοί».