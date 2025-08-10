Καλάμπρια: Μιλούσε στο τηλέφωνο ενώ οδηγούσε και του πήραν το δίπλωμα
Μπλεξίματα με το νόμο έχει ο Νταβίντε Καλάμπρια. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Gazzetta dello Sport, οι καραμπινιέρι τον σταμάτησαν και του αφαίρεσαν το δίπλωμα ενώ μιλούσε στο κινητό του ενώ οδηγούσε.
Ο παίκτης, ο οποίος αποτελεί στόχο του Παναθηναϊκού, από την 1η Ιουλίου 2025 είναι επίσημα ελεύθερος, ύστερα από 18 χρόνια παρουσίας στη Μίλαν.
Το περιστατικό συνέβη στα τέλη Ιουλίου. Το να μιλάς στο κινητό ενώ οδηγάς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, επιφέρει πρόστιμο από 250 έως 1.000 ευρώ και κύρωση με αναστολή του διπλώματος από δεκαπέντε ημέρες έως δύο μήνες.
Το περιστατικό συνέβη στη Via Nazionale, στο κέντρο του Πουενιάγκο ντελ Γκάρντα, στην επαρχία της Μπρέσια.
