Ο Νταβίντε Καλάμπρια αποχώρησε ως ελεύθερος από την Μίλαν τον περασμένο Ιούλιο, την ομάδα στην οποία πέρασε σχεδόν όλη την μέχρι στιγμής ποδοσφαιρικής του καριέρα και ο λόγος ήταν ένας τσακωμός.

Ο Νταβίντε Καλάμπρια πρόκειται για ένα παιδί γέννημα θρέμμα της Μίλαν, το οποίο ζούσε το... όνειρό του φτάνοντας στο σημείο να γίνει αρχηγός των «Ροσονέρι» και να φορέσει την φανέλα τους για συνολικά 272 παιχνίδια.

Στα 28 αναγκάστηκε να αφήσει την ομάδα της καρδιάς του, αφού δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του μαζί της με αποτέλεσμα να μείνει ελεύθερος το φετινό καλοκαίρι, όταν κι αυτό εξέπνεε. Αυτή ήταν μία εξέλιξη, που σίγουρα δεν αποτελούσε δικό του σκοπό, όμως την προκάλεσαν οι καταστάσεις.

Ο τσακωμός με τον Κονσεϊσάο που τον «τελείωσε» από την Μίλαν

Στις 26 του Γενάρη του 2025 η Μίλαν αντιμετώπιζε εντός έδρας την Πάρμα σε μία περίοδο που το κλίμα δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό λόγω του ότι η ομάδα δεν πήγαινε όσο καλά θα ήθελαν. Οι «Ροσονέρι» βρέθηκαν να χάνουν με 2-1 στο 80ο λεπτό χάρη σε γκολ του Ντελπράτο, ωστόσο τελικά ήταν εκείνοι που πήραν τη νίκη, πετυχαίνοντας μία εκπληκτική ανατροπή με δύο γκολ στις καθυστερήσεις από τους Ρέιντερς (90+2') και Τσουκβουέζε (90+5').

Μετά την λήξη του αγώνα κι ενώ όλοι ήταν χαρούμενοι με την εξέλιξη αυτή, υπήρξε μία αψιμαχία μεταξύ του τότε τεχνικού της ομάδας, Σέρτζιο Κονσεϊσάο και του Νταβίντε Καλάμπρια. Στην αρχή ήταν μόνο λεκτική, όμως μετά οι δύο πλησίασαν, με τους υπόλοιπους να μπαίνουν στην μέση προτού το επεισόδιο χειροτερέψει. Όλα αυτά γινόντουσαν μπροστά στις κάμερες.

Προφανώς οι σχέσεις τους δεν ήταν στο καλύτερο δυνατό σημείο, κάτι που ξεκίνησε με την επιλογή του Πορτογάλου τεχνικού να υπογράψει δύο παίκτες στην θέση του, τον Έμερσον το καλοκαίρι και τον Γουόκερ δύο ημέρες πριν το παιχνίδι αυτό.

Ο ίδιος ο Πορτογάλος τεχνικός είπε μετά το συμβάν στο ματς αυτό.

«Ζω τους αγώνες και όσον αφορά το πώς τους ζω και πώς νιώθω γι' αυτούς, υπάρχει πολύ πάθος και επιθυμία για νίκη...Στο τέλος, υπήρξε λίγη επιπλέον αδρεναλίνη. Μιλούσα για μια κατάσταση παιχνιδιού με τον Ντάβιντε και, κατά τη γνώμη μου, ειπώθηκαν πάρα πολλά λόγια.

Οι παίκτες ξέρουν ότι είναι όλοι σημαντικοί για μένα, σαν οικογένεια. Αν είμαι σε ένα εστιατόριο και ο γιος μου κάνει κάτι που δεν μου αρέσει, θα του πω, δεν υπάρχει υποκρισία.

Δεν ήταν ωραίο να το βλέπει κανείς, αλλά στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν αυτά. Δεν είμαστε στην εκκλησία».

Στο επόμενο παιχνίδι ο Καλάμπρια έμεινε εκτός αποστολής με την Ίντερ και στην συνέχεια παραχωρήθηκε δανεικός μέχρι το φινάλε της σεζόν στην Μπολόνια, παρ' ότι έπειτα θα έμενε ελεύθερος.

Οι συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου παρουσίαζαν ήδη προβλήματα έπειτα από τον ερχομό του Έμερσον, αφού ο Ιταλός μπακ είδε τον χρόνο του να περιορίζεται και ουσιαστικά αυτό που συνέβη με τον Κονσεϊσάο ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Κάπως έτσι μπήκε τέλος στην πολυετή παρουσία του Νταβίντε Καλάμπρια στην Μίλαν, την οποία υπηρετούσε, με εξαίρεση τον πεντάμηνο δανεισμό στην Μπολόνια, σε όλη την πρότερη ποδοσφαιρική του καριέρα.